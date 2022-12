Copa HB20: Testa faz o quarto melhor tempo em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A definição do grid para a corrida um da grande final da Copa HB20, que acontece neste final de semana em Interlagos, foi realizada nesta sexta-feira (9) e Bruno Testa, que disputa a temporada 2022 na categoria PRO, marcou o quarto melhor tempo em uma sessão classificatória marcada pelo forte calor com a temperatura da pista girando em torno dos 30ºC.

"Foi uma classificação muito complicada, com um calor intenso. Garantimos o quarto lugar no grid da corrida um e agora é pensar em estratégias para brigar pela vitória," finaliza Bruno Testa

A primeira corrida do final de semana da Grande Final da Copa Shell HB20 acontece neste sábado (10) às 16h30 com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

