Copa HB20: Veja os horários da etapa de Santa Cruz do Sul

A Copa HB20 volta a acelerar neste fim de semana, acompanhando a Stock Car Pro Series em Santa Cruz do Sul. A etapa será repleta de atividades de pista, com classificação e corridas concentradas no sábado e no domingo.

A etapa será a antepenúltima disputada na temporada 2022 e vai esquentar a briga pelo campeonato, que conta com diferença baixa de pontos em todas as classes. Chegam para a quinta etapa como líderes Leonardo Reis na categoria Pro, Leo Rufino na Elite e João Bortoluzzi na Super.

Na classe Pro, Leo Reis segue na liderança com 23 pontos de vantagem sobre o irmão Rafael Reis. Alberto Cattucci é o terceiro colocado, apenas 28 pontos atrás do líder. Completam o top 5 da categoria os pilotos Luis Sena Jr. e Thiago Riberi.

A classe Elite começou a quarta etapa com um empate entre Leo Rufino e Marcus Índio, mas agora Rufino é o líder com 12 pontos de vantagem para o concorrente. O líder da Elite foi o único a romper a barreira dos três dígitos com 111 pontos conquistados. Completam o top 5 os pilotos Lucas Bornemann, Arthur Scherer e Edgar Colamarino.

Pela categoria Super, 12 pontos separam o líder João Bortoluzzi da dupla formada Agostinho e Vito Ardito, que subiu para a segunda colocação após a etapa de Interlagos. Completam o top 5: Leo Martins, Thiago Lopes e Ivo Zamgirolami.

A Copa HB20 têm transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Programação da Etapa 5 em Santa Cruz do Sul:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Extra 1 Quinta-feira 09h Treino Extra 2 Quinta-feira 11h20 Treino Extra 3 Quinta-feira 13h40 Treino Extra 4 Quinta-feira 15h50 Shakedown Sexta-feira 08h50 Treino Livre 1 Sexta-feira 10h Treino Livre 2 Sexta-feira 12h20 Treino Livre 3 Sexta-feira 14h35 Treino Livre 4 Sexta-feira 16h30 Classificação Sábado 09h45 Corrida 1 Sábado 15h45 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 Domingo 09h50 Canal do Motorsport.com no YouTube

