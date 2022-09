Carregar reprodutor de áudio

Santa Cruz do Sul recebe a nona das 12 etapas programadas na temporada 2022 da Stock Car. O final de semana na bela cidade do interior gaúcho reserva o antepenúltimo encontro do ano, já que Goiânia (GO) nos dias 22 e 23 de outubro, receberá as etapas 10 e 11 e Brasília (DF) sedia a final em 20 de novembro.

O seletivo traçado de 3.531 metros e 10 curvas não oferece grandes desafios às pastilhas de freio da Fras-le e os discos de freio Fremax, oficiais da Stock Car Pro Series. O ponto onde é feita a freada mais forte da pista santa-cruzense é o final da reta dos boxes, na qual os pilotos chegam a cerca de 235 km/h e acionam os freios pisando no pedal por cerca de 4,5 segundos. A desaceleração de 1,5G faz os carros reduzirem para 80 km/h no contorno da primeira curva, à esquerda. A redução de velocidade acontece em 190 metros.

No entanto, o circuito passou por reformas recentemente e recebeu uma nova camada asfáltica em praticamente toda a sua extensão.

“Pelo menos nos primeiros treinos, as condições de aderência não serão as mais favoráveis, o que geralmente já acontece quando a pista está suja e sem atividades – ou ‘verde’, como se diz no jargão técnico. Contudo, com uma nova camada de asfalto, a aderência deverá ser ainda mais baixa pela ausência completa do emborrachamento causado pela passagem dos carros, especialmente nos pontos de frenagem e contorno das curvas. Conforme as atividades de pista forem progredindo, mais borracha dos pneus vai se acumulando e aos poucos os índices de abrasão vão chegando aos níveis desejados”, explicou André Brezolin, engenheiro de Projeto da Fras-le e da Fremax, empresas que fornecem, respectivamente, as pastilhas e os discos de freio a todas as equipes da Stock Car Pro Series.

