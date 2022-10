Carregar reprodutor de áudio

A temporada avança e a disputa pelos títulos da Copa Shell HB20 começam a ficar cada vez mais acirradas. Neste fim de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), os pilotos da maior categoria monomarca do país voltam a acelerar em etapa dupla.

Entre sexta-feira (21) e domingo (23), serão disputadas as etapas 6 e 7 das oito previstas no calendário. O evento motorsport fará parte do cronograma do 2º Mega Encontro Nacional Hyundai, que vai reunir proprietários de veículos da marca com diversas ativações.

Quem chega na liderança da categoria Pro é Leonardo Reis, que acumula 15 pontos de vantagem sobre Alberto Cartucci e 25 sobre o irmão Rafael Reis.

Na Elite, quem “carrega o alvo nas costas” é Leo Rufino. Com 21 pontos de vantagem sobre Lucas Bornemann e 34 sobre Edgar Colamarino, Rufino não deve ter vida fácil para manter a vantagem.

A categoria Super tem apenas oito pontos de diferença entre o líder João Bortoluzzi e a dupla vice-líder formada por Agostinho e Vito Ardito. Leo Martins corre por fora para tentar tirar os 26 pontos de diferença para o líder.

O circuito paulista recebeu a terceira etapa da temporada 2022 no mês de maio. Quem se saiu bem na ocasião foram os pilotos Leonardo Reis (PRO), Arthur Scherer (ELITE) e João Bortoluzzi (SUPER), que cravaram a pole position.

Nas corridas, os vencedores não se repetiram em nenhuma das categorias. A Corrida 1 teve vitórias de Rafael Reis (PRO), Arthur Scherer (ELITE) e Augusto Freitas (SUPER). Na Corrida 2, quem chegou ao topo do pódio foi Leonardo Reis (PRO), Bruno Pierozan (ELITE) e Thiago Rizzo (SUPER).

A programação do evento para os pilotos começa na quinta-feira (20) com duas sessões de treinos livres. Na sexta-feira (21) serão mais duas sessões de treinos livres na parte da manhã e a classificação e a primeira corrida da sexta etapa durante a tarde.

No sábado (22), os pilotos farão a segunda corrida da sexta etapa pela manhã e voltam para a classificação e primeira corrida da sétima etapa na parte da tarde. No domingo (23), após a visitação aos boxes programada para o período matutino, a corrida de encerramento da sétima etapa tem a largada às 15h20.

A Copa Shell HB20 têm transmissão pelo YouTube do site Motorsport.com (ao vivo) e também pela RedeTV!.

Programação das etapas 6 e 7 no Velocitta:

Quinta-feira, dia 20

15h – Treino Livre 1 (Grupo único)

16h20 – Treino Livre 2 (Duplas)

Sexta-feira, dia 21

8h – Treino Livre 3 (Grupo único)

10h25 – Treino Livre 4 (Grupo único)

12h30 – Classificação Etapa 6

15h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – ETAPA 6

Sábado, dia 22

9h20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) – ETAPA 6

12h10 – Classificação Etapa 7

14h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta – ETAPA 7

Domingo, dia 23

10h – Visitação aos boxes

15h20 – Corrida 2 (Largada + 1 volta) – ETAPA 7

Classificação atualizada do campeonato após cinco etapas:

Pro

1. Leonardo Reis, 163 pontos

2. Alberto Cattucci, 148

3. Rafael Reis, 138

4. E. Fuentes/Fernando Jr., 118

5. Beto Cavaleiro, 117

6. Luis Sena Jr., 115

7. Thiago Riberi, 105

8. Daniel Nino, 101

9. Bruno Testa, 100

10. Luciano Viscardi, 68

11. Humberto Guerra, 58

12. Raphael Teixeira, 53

13. Bernardo Cardoso, 52

14. Christiano Bornemann, 47

15. Rodrigo Barone, 39

16. Francisco Meireles, 39

17. J. Vieira/R. Cruzeiro, 16

18. T. Tambasco/B. Mattos, 13

19. Juca Lisboa, 11

20. Diego Vallini, 10

21. Diego Rodrigo Augusto, 3

Elite

1. Leo Rufino, 150 pontos

2. Lucas Bornemann, 129

3. Edgar Colamarino, 116

4. Arthur Scherer, 115

5. Marcus Índio, 106

6. Bruno Pierozan, 97

7. Enzo Gianfratti, 88

8. Ernani Kuhn, 84

9. R. Molinari/P. Perdoncini, 78

10. Gustavo Teixeira, 71

11. Diego Vallini, 61

12. Thaline Chicoski, 53

13. Marcelo Zebra, 49

14. Roberto Possas, 22

15. Antonio Junqueira, 14

16. Glauco de Oliveira, 10

Super

1. João Bortoluzzi, 152 pontos

2. A. Ardito/V. Ardito, 144

3. Leo Martins, 126

4. Thiago Lopes, 97

5. Thiago Rizzo, 93

6. Augusto Freitas, 83

7. Leandro Parizotto, 77

8. G. Bortolozzo/V. Bortolozzo, 73

9. Ivo Zamgirolami, 71

10. Thiago Sansana, 70

11. Thiago Freitas, 69

12. Silvio Gatão, 59

13. Victor Andrade, 59

14. D. Peroni/S. Siqueira, 48/34

15. E. Doriguel/L. Doriguel, 31

16. Ricardo Gargiulo, 24

17. Roberto Possas, 17

18. Carol Nunes, 9

19. Rafael Oliveira, 6

20. Lukas Beux, 2

Calendário atualizado da Copa Shell HB20 2022:

Etapa 1 – Interlagos – 12 e 13 de fevereiro

Etapa 2 – Goiânia – 19 e 20 de março

Etapa 3 – Velocitta – 14 e 15 de maio

Etapa 4 – Interlagos – 30 e 31 de julho

Etapa 5 – Santa Cruz do Sul – 24 e 25 de setembro

Etapas 6 e 7 – Velocitta – 22 e 23 de outubro

Etapa 8 – Interlagos – 10 e 11 de dezembro

