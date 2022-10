Carregar reprodutor de áudio

Uma verdade absoluta do automobilismo é a de que o piloto quer sempre estar na pista. Foi exatamente isso que fez Enzo Gianfratti.

Visando preparação para mais uma etapa da Copa Shell HB20, que corre no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) neste final de semana, o atual campeão da classe Super estreou na Turismo 1.4, categoria baseada no Rio Grande do Sul, que realizou uma etapa no Autódromo de Guaporé, da qual venceu uma das provas.

Correndo pela primeira vez no interior gaúcho, Gianfratti teve um de seus melhores finais de semana no ano. Em uma rodada quádrupla, o piloto de 18 anos venceu uma das provas em sua categoria, além de conquistar um terceiro lugar geral.

"Nessa etapa da Turismo 1.4 em Guaporé tive um dos melhores fins de semana. Aprendi muito rápido o traçado, fiz uma boa classificação, largando do terceiro lugar na minha categoria, e fiz quatro ótimas corridas. Em uma delas, terminei em terceiro lugar na geral e venci na minha categoria”, disse Gianfratti.

“Estou muito feliz com meu desempenho, venho aprendendo a cada final de semana de corrida e sou muito grato ao meu pai, que sempre me apoiou, ao (Pedro) Pimenta, meu coach que vem me ajudando muito no fim de semana, e aos patrocinadores Shield Oil e AutoShine, que estão comigo sempre”, completou Gianfratti.

Após a participação na Turismo 1.4, Gianfratti foca esforços na etapa dupla da Copa Shell HB20, com corridas a partir da sexta-feira no Velocitta. Confira abaixo a programação do final de semana:

Programação das etapas 6 e 7 no Velocitta:

Quinta-feira, dia 20

15h – Treino Livre 1 (Grupo único)

16h20 – Treino Livre 2 (Duplas)

Sexta-feira, dia 21

8h – Treino Livre 3 (Grupo único)

10h25 – Treino Livre 4 (Grupo único)

12h30 – Classificação Etapa 6

15h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) – ETAPA 6

Sábado, dia 22

9h20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta) – ETAPA 6

12h10 – Classificação Etapa 7

14h20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta – ETAPA 7

Domingo, dia 23

10h – Visitação aos boxes

15h20 – Corrida 2 (Largada + 1 volta) – ETAPA 7

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: