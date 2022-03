Carregar reprodutor de áudio

Na segunda etapa da temporada 2022 da Copa Shell HB20, disputada neste fim de semana em Goiânia, os pilotos Leonardo Reis, Francisco Meireles e João Bortoluzzi conquistaram as poles nas classes Pro, Elite e Super, respectivamente.

Com o tempo de 1min52s708, Reis conquistou a posição de honra da classe mais competitiva, ficando pouco menos de três décimos à frente do goiano Raphael Teixeira. A largada da corrida 1 é por volta das 16h deste sábado, com transmissão no canal de YouTube do Motorsport.com.

Na Elite, Meireles confirmou a pole position após bom desempenho nos treinos livres. Ele sai à frente do irmão de Raphael Teixeira, Gustavo, que faz aniversário justamente neste fim de semana, em sua 'etapa natal'.

Na classe mais democrática, a Super, Bortoluzzi cravou 2min09s613 para conseguir o lugar mais cobiçado do grid, superando, respectivamente, os estreantes Gustavo Anjos e Ernani Kuhn, 'companheiros' dos irmãos Teixeira. A corrida deste sábado você confere abaixo:

