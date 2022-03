Carregar reprodutor de áudio

Largando na primeira posição do grid pela primeira vez desde o GP do Azerbaijão de 2021, Charles Leclerc ainda não está feliz em como ele está dirigindo na Ferrari. Para ele, ainda há espaço para encontrar a melhor pilotagem para os novos carros. Contudo, o monegasco vê como uma boa surpresa sair na frente da Red Bull de Verstappen.

Leclerc largará da pole position após marcar o tempo de 1'30.558, 0,123 centésimos na frente de Max Verstappen, atual campeão da categoria. O bom desempenho do carro da Ferrari, que teve Carlos Sainz em terceiro, animou Leclerc, que lembrou que os dois últimos anos foram difíceis para a Scuderia e um bom começo é um bom sinal.

"Os últimos dois anos foram incrivelmente difíceis para toda a equipe e estávamos esperançosos que este ano era a oportunidade para voltarmos. E acho que trabalhamos extremamente bem como um time para nos encontrarmos em uma posição para lutar por melhores lugares. Estou muito feliz com o dia de hoje. Foi uma classificação bem complicada, eu não estava completamente feliz com a minha direção e consegui fazer a volta no Q3 para largar na pole, então estou feliz."

Apesar do bom desempenho do carro, Leclerc vê que ainda há espaço para melhorias na Ferrari. "Sim, claro que tem [espaço para melhoria]. E também do ponto de vista de pilotagem. É completamente diferente do ano anterior. Os testes foram úteis para isso. Eu tentei vários estilos de pilotagem diferentes e ainda preciso encontrar o mais perfeito. Então, sim, há muito mais para sair daqui."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A pole sobre Verstappen, atual campeão, animou e trouxe confiança para o piloto da Ferrari. "É uma boa sensação. Nós tínhamos certeza que a Red Bull seria um pouco mais rápida que nós na classificação, mas foi uma boa surpresa, não foi o caso."

Marcando a décima pole da sua carreira, Leclerc está ciente dos cuidados para conquistar a sua terceira vitória. " Agora precisamos fazer tudo para amanhã, não será fácil. Cuidar dos pneus será importante, especialmente com o peso maior deste ano. [...] Nós temos o ritmo, mas a corrida é longa e tudo pode acontecer", conclui o monegasco.