Conheça as ações do bem da Stock Car e da Copa HB20 em Goiânia

A Stock Car Pro Series recebe o público pela primeira vez desde 2019 em Goiânia, neste final de semana, mas também está promovendo uma série de ações de cunho social e até mensagens de paz em face do cenário turbulento, especialmente na Europa.

Boa parte das ações acontecem por iniciativa ou com participação das equipes. Ao menos três pilotos vão acelerar em Goiânia com apelos por paz diante do conflito armado que envolve Rússia e Ucrânia. Piloto da Scuderia Chiarelli, o pernambucano Beto Monteiro vai correr com as cores da bandeira da Ucrânia (azul e amarelo) e o branco que representa a paz em seu carro, que vai levar também a mensagem ‘No War’ (Não à Guerra).

“É uma homenagem, acima de tudo, ao povo ucraniano e às pessoas inocentes que nada tem a ver com o conflito e estão sendo mortas em uma luta que não é delas”, disse Monteiro.

Além dele, Bruno Baptista, da RCM Motorsport, também vai correr com pintura especial em protesto à violência. Baptista exibe na carenagem de seu Corolla a mensagem ‘Stop War’ (Pare a Guerra). Já Nelsinho Piquet, da Motul TMG Racing, traz uma pintura especial de capacete neste fim de semana, com uma pomba branca, símbolo da paz, além da mensagem ‘Peace on Earth’ (Paz na Terra).

Em apoio a Petrópolis

Pouco mais de um mês depois da tragédia causada pelas enchentes que atingiram Petrópolis, localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, ainda há muito a ser feito para reconstruir a Cidade Imperial e ajudar a quem perdeu familiares, amigos e tudo o que tinha. Em parceria com a Vibra, a equipe Petrobras Lubrax e com a Cufa (Central Única das Favelas), a Stock Car promove uma corrente do bem.

O público poderá fazer doações por meio de um QR Code, que será divulgado durante as transmissões das corridas no domingo tanto na Band como nos canais SporTV. O QR Code levará para o site https://www.cufa.org.obr/doar. Além disso, os pilotos vão correr com o adesivo #AJUDEPETRÓPOLIS nos carros, e o público presente no autódromo também poderá fazer as doações.

“Como todos os brasileiros, nós ficamos muito comovidos pela tragédia que aconteceu em Petrópolis, e também em outras regiões do Brasil, neste período de chuvas no país. Por isso, foi duplamente emocionante ver o esforço e o trabalho realizado pelas equipes da Stock sediadas em Petrópolis. E quando a Vibra nos trouxe essa ideia de realizar uma ação de arrecadação, não hesitamos. Estamos muito felizes em poder colaborar”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

No mês que marcou o Dia Internacional da Mulher, a Eurofarma RC, equipe octacampeã da Stock Car, promoveu uma ação na última sexta-feira em prol das mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Os participantes trocaram kits formados por sabonete, creme dental, escova de dentes e absorventes higiênicos por bonés da equipe, que encaminhou os produtos para a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Goiânia.

Doação de alimentos em Goiânia

Gabriel Casagrande e Pedro Cardoso, da Stock Car, e João Bortoluzzi, Lucas Bornemann, Bruno Pierozan e Chris Bornemann, da Copa Shell HB20, que também está presente em Goiânia, realizaram a compra e a entrega de 120 kg de arroz e 232 unidades de óleo de soja, que serão destinados às Casas de Acolhida 1 e 2, que atendem pessoas vulneráveis e em situação de rua em Goiânia. Aproximadamente 50 pessoas são atendidas por dia pelas instituições.

A ação foi promovida em conjunto com a Stock Car, Copa Shell HB20 e com participação da Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social e a Prefeitura Municipal de Goiânia. Lilian de Fátima Rosa Sena Lima destacou o envolvimento dos pilotos com a causa. “Só tenho a agradecer a todos que se envolveram nessa ação. Essa doação ajudará muito as pessoas que passam pelas Casas de Acolhida de nossa cidade. Nosso agradecimento especial à Stock Car e também à Copa Shell HB20. Isso fará a diferença para quem está precisando”.

Leilão por causa nobre

Em continuidade à campanha de apoio ao Instituto Ingo Hoffmann, que atua no amparo a crianças em tratamento do câncer e suas famílias, a Vicar realizou mais uma ação neste mês de março em conjunto com a plataforma de leilões beneficentes Play for a Cause.

O vencedor do leilão, Antônio Schroreder, teve a oportunidade de vivenciar um fim de semana inteiro de corrida ao lado de Gabriel Casagrande, atual campeão da Stock Car, com direito a acompanhar a classificação e as duas corridas de dentro dos boxes da A.Mattheis/Vogel. Toda a renda arrecadada pela ação será revertida para o Instituto Ingo Hoffmann.

