A estreia do cuiabano Ernani Kuhn na Copa Shell HB20 teve muita comemoração. Ele garantiu a terceira posição na corrida 1, disputada na tarde deste sábado no Autódromo de Goiânia, somou os primeiros pontos no campeonato e ganhou motivação extra para corrida 2, que será disputada neste domingo.

“Foi bom demais. Consegui me livrar do acidente logo na primeira volta e consegui manter um ritmo bom ao longo de toda a prova. Tô muito feliz com o resultado na estreia e bastante animado para a corrida de amanhã. Pra começar foi muito bom”, comentou o piloto Zapp Locadora e Infinity Care.

Kuhn teve uma torcida muito especial. A esposa Camila, grávida de quase oito meses, chegou à Goiânia para acompanhar a estreia.

“Contente demais e, claro, este troféu já vai para ela e para o filhão que está chegando aí”, comentou Ernani.

A corrida 2 será disputada no domingo, às 9h50, também pelo Motorsport.com. Na Rede TV!, as provas serão exibidas a partir das 16h do domingo.

Resultado Corrida 1 - Categoria Super

1º - JOÃO PEDRO BORTOLUZZI

2º - LEANDRO PARIZOTTO

3º - ERNANI KUHN

4º - GUSTAVO DOS ANJOS /RENATA CAMARGO

5º - LEONARDO MARTINS

6º - AUGUSTO FREITAS/THIAGO FREITAS

7º - VITO ARDITO /AGOSTINHO ARDITO

8º - THIAGO SANSANA

9º - IVO ZANGIROLAMI

10º - THIAGO LOPES

