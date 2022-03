Stock Car: Piquet larga do top 10 na etapa de Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet larga da 10ª posição no anel externo de Goiânia, neste domingo, pela segunda etapa da Stock Car Pro Series.

A sessão classificatória deste sábado foi dividida em nove grupos, Piquet Jr foi escalado no quinto, junto com outros três concorrentes. A disputa era muito equilibrada, com 31 carros separados por menos de um segundo.

O primeiro campeão de Fórmula E chegou a figurar no top-5 e finalizou a classificação no grupo dos 10 melhores. A batalha por milésimos de segundos promete deixar a corrida equilibrada e o piloto do Toyota Corolla #33 compete em busca do quinto pódio no autódromo de Goiânia.

“Estávamos esperando mais do que o 10º lugar”, disse Piquet. Não é terrível, mas é longe do primeiro lugar que eu queria. Evoluímos algumas coisas de Interlagos, mas alguns ainda permaneceram, então vamos ter trabalho para resolver as coisas e ter um carro perfeito”.

“Tivemos algumas sessões de treino, fim de semana da corrida não é o ideal para fazer grandes mudanças no carro, mas precisamos fazer. Como não podemos treinar entre as etapas, precisamos aproveitar essas sessões para entender o que precisamos melhorar”.

“O ideal é se fazer na oficina, mas tem coisas que só se acha com o carro andando. Para amanhã nossa expectativa é fazer o máximo de pontos possíveis, vou buscar a vitória, mas o importante é somar a maior quantidade de pontos”.

A programação deste domingo prevê duas provas com início às 15:10 e transmissão ao vivo pelo Motorsport.com, Band e SporTV.

