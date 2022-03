Carregar reprodutor de áudio

Após um espera de mais de uma hora, as motos da MotoGP finalmente foram à pista de Mandalika para o GP da Indonésia, a segunda etapa da temporada 2022. Miguel Oliveira aproveitou de uma largada caótica para brigar pela ponta e vencer de forma dominante em meio à uma pista ainda muito molhada.

O campeão Fabio Quartararo e Johann Zarco completaram a prova, que não contou com a participação do hexacampeão Marc Márquez após um forte acidente mais cedo neste domingo.

O início do domingo em Mandalika ficou longe de ser tranquilo. Ainda com pista seca, o hexacampeão Marc Márquez sofreu um acidente assustador durante o warm up, sendo ejetado de sua moto, que ficou destruída pelo impacto. O espanhol foi levado ao hospital e, após ser diagnosticado com uma concussão, foi excluído do GP.

O acidente de Márquez, sua quarta queda no fim de semana, foi mais uma prova dos problemas de segurança com os pneus da Michelin escolhidos para a etapa. Por isso, a Dorna anunciou mais cedo a redução da corrida, de 27 para 20 voltas.

Mas isso era apenas o começo ainda. Após a prova da Moto2, uma chuva torrencial passou a cair sobre o Circuito de Mandalika, inclusive com raios dentro da pista. As condições da pista impossibilitavam a largada, que foi atrasada em uma hora e quinze minutos.

Na largada, Quartararo saiu bem e se manteve na ponta, enquanto a situação mudava na sua traseira, com Oliveira subindo para segundo, Miller em terceiro, Rins em quarto, enquanto Martín e Zarco caíam para quinto e sexto.

A pista ainda estava muito molhada, com um forte spray nas primeiras voltas, ajudando a mudar a ordem de forças. No início da segunda volta, Oliveira passou Quartararo para assumir a ponta, enquanto o francês ainda caía para terceiro, perdendo posição para Miller, que passou a disputar a liderança com o português.

Aos poucos, Miller e Oliveira foram se destacando na frente, enquanto Quartararo seguia caindo, passando para a quinta posição na terceira volta, perdendo terreno para Rins e Zarco.

Com a pista ainda muito molhada, a transmissão mostrava os pilotos sofrendo para manter o controle da moto. E na sexta volta Oliveira voltava a assumir a liderança e passava a abrir com relação a Miller.

O próprio Martín foi o primeiro a cair da moto. O espanhol perdeu o controle de sua Ducati ao passar por uma poça de água na reta principal indo parar na brita da primeira curva.

Na décima volta, Oliveira voava na ponta, abrindo 2s5 de vantagem para Miller, que tinha 1s5 de diferença para Rins em terceiro. Já Zarco, em quarto, ficava 1s4 atrás do piloto da Suzuki, enquanto Quartararo completava o top 5 e o atual vice-campeão Bagnaia era apenas o décimo.

A cinco voltas do fim, Oliveira seguia disparado, com quase 4s6 de vantagem para a briga pelo segundo lugar, com Miller à frente de Zarco e Quartararo, enquanto Rins completava o top 5.

Quartararo logo se livrou das Ducatis, assumindo a segunda posição, e rapidamente começou a destruir a vantagem de Oliveira, baixando um segundo em apenas uma volta, deixando aberta a luta pela vitória. Mais atrás, um pelotão de cinco motos protagonizavam uma disputa intensa pela oitava posição.

Mas, no final, Miguel Oliveira fez uma prova controlada e dominante para vencer o GP da Indonésia, com o campeão Fabio Quartararo em segundo e Johann Zarco em terceiro com a Pramac Ducati.

Completaram o top 10: Jack Miller, Álex Rins, Joan Mir, Franco Morbidelli, Brad Binder, Aleix Espargaró e Daryn Binder.

A MotoGP tira agora uma semana de folga, retomando as atividades da temporada 2022 entre 01 e 03 de abril, com o retorno do GP da Argentina após dois anos fora, devido à pandemia da Covid-19 e o incêndio que afetou as instalações do Autódromo de Termas de Río Hondo.

