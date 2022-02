Motorsport.com traz cobertura especial da Copa Shell HB20 em 2022

Carregar reprodutor de áudio

O Motorsport.com é a nova casa da Copa Shell HB20. A categoria, que vem crescendo a cada ano, desde a sua temporada inaugural em 2019, firmou parceria com o maior site de esporte a motor do Brasil e do mundo.

Com o grid evoluindo a cada temporada, a competição conta hoje com 42 carros e também traz parceiros renomados, como Shell, Hyundai, Hyundai Financiamentos, Goodyear e Gabardo. Pelo fato de o campeonato ser monomarca, a competitividade e as disputas acirradas dão o tom do que os fãs poderão ver em todo o ano de 2022.

O torcedor poderá acompanhar todas as notícias da categoria, dos pilotos e de tudo o que cerca a atração, além das transmissões ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. O público também terá a oportunidade de conhecer melhor a personalidade dos principais personagens, com entrevistas exclusivas no programa Reta Final, sucesso na grade do Motorsport.com, sempre às segundas-feiras após uma etapa.

Copa Shell HB20 Photo by: Rodrigo Ruiz

“A Copa Shell HB20 vem em crescente evolução e, desde a minha entrada, senti a necessidade de estarmos presentes em um canal dedicado ao automobilismo”, disse Daniel Freire, CEO da categoria. “Poder ter como parceiro o Motorsport.com é um grande prazer e espero que seja apenas um início de uma longa e duradoura parceria de sucesso.”

Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com, disse: "Cobrir a Copa Shell HB20, uma categoria que só cresce no Brasil, é uma honra e algo que segue a filosofia mundial do Motorsport.com: acompanhar e noticiar os campeonatos mais importantes de suas respectivas bases, para que os fãs aumentem sua cultura esportiva. É importante o torcedor curtir a Fórmula 1, por exemplo, mas mais importante é saber o que acontece em seu quintal. Acredito que essa parceria vai acelerar ainda mais o interesse pela Copa Shell HB20 dentro do espectro do esporte a motor brasileiro.”

A Copa Shell HB20 tem o apoio da TacTic Sports & Entertainment e se junta ao hall de grandes categorias com cobertura especial do Motorsport.com nos últimos anos, ao lado de Stock Car, Porsche Cup e GT Sprint Race.

Alberto Cattucci, campeão da Copa Shell HB20 em 2021 Photo by: Rodrigo Ruiz