NASCAR: Logano brilha em Clash inédito no Coliseu de Los Angeles

Joey Logano foi o grande vencedor do Busch Light Clash, evento que não distribui pontos para o campeonato da NASCAR Cup Series, mas que abre oficialmente a temporada de 2022 da principal série da maior categoria do automobilismo americano.

O evento deste ano saiu de Daytona, onde era realizado desde 1981, e cruzou os Estados Unidos para ser realizado em um dos mais icônicos estádios do mundo, o Coliseu de Los Angeles, que já recebeu duas olimpíadas, entre outros grandes momentos esportivos. Outra novidade foi a estreia do novo carro, o NextGen.

Na pista de 400 metros, uma série de baterias foram realizadas para definir os 23 carros que estariam nas 150 voltas da corrida principal, que foi dividida em duas partes, com direito a um show do rapper Ice Cube no ‘intervalo’.

Após grandes batalhas, a disputa principal ficou entre Logano e Kyle Busch, que sucumbiu à superioridade do piloto da Penske no final, mesmo após ter liderado o maior número de voltas.

A NASCAR Cup Series agora volta as suas atenções para a Daytona 500, que será realizada no dia 20 de fevereiro.

Resultado Final

