Motorsport Games anuncia atualização de conteúdo do rFactor 2 e atualização da interface do usuário

MIAMI, 7 de fevereiro de 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), desenvolvedora líder de jogos de corridas, editora e fornecedora de ecossistemas de esports de categorias de automobilismo em todo o mundo, anuncia hoje o lançamento da primeira atualização de conteúdo do rFactor 2 e atualização da interface do usuário de 2022. Esse conteúdo, programado para continuar trimestralmente, inclui a adição de novas pistas e chassis de carros do mundo do automobilismo. A interface do usuário atualizada fornece aos usuários uma algo fácil de navegar que contém todas as opções necessárias para que os jogadores criem a experiência de direção mais autêntica. Para ver o trailer de lançamento, clique no link aqui.

O conteúdo trimestral e as atualizações da interface do usuário no rFactor 2 darão nova vida à plataforma de simulação regularmente, fornecendo aos players a oferta mais robusta para suas necessidades de corrida virtual. A Motorsport Games espera que as atualizações reformulem e melhorem a plataforma rFactor 2 e a experiência do usuário. A equipe já implementou o rFactor 2 em seu portfólio de eventos de esports, como as 24 Horas de Le Mans Virtual e o recém-anunciado INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge (começando em 9 de fevereiro de 2022). O compromisso da Motorsport Games em atualizar e melhorar continuamente a experiência geral no rFactor 2 permitirá que a simulação permaneça como a principal oferta disponível para pilotos virtuais de simulador em todo o mundo.

“A aquisição do rFactor 2 foi um grande aprimoramento para nossas ofertas de produtos, pois acreditamos que é realmente a melhor plataforma de simulação do mercado atualmente”, disse Zach Griffin, diretor de tecnologia da Motorsport Games. “No ano passado, não apenas buscamos manter o nível habitual de excelência do rFactor 2, mas também iterar e avançar ainda mais em conteúdo, interface de usuário e capacidade geral. Agradecemos à equipe do Studio397 por desenvolver um produto tão robusto e esperamos lançar futuros conteúdos trimestrais altamente solicitados e atualizações de interface do usuário para nossos pilotos.”

“Eu usei muito o rFactor 2 para me preparar adequadamente para minhas corridas da vida real, pois nenhuma outra simulação fornece o mesmo nível de autenticidade e sensação”, disse Fernando Alonso, atual piloto da Alpine Fórmula 1. “É de extrema importância que os pilotos se sintam prontos para enfrentar circuitos desafiadores e as demandas de carros específicos e o rFactor 2 me dê as ferramentas para estar completamente confortável ao volante em qualquer pista. Foi e continuará a ser um recurso inestimável durante a minha carreira.”

As adições de conteúdo incluem o INDYCAR IR-18, o BMW M4 para a classe GT3, o Ligier JS P320 para a lista LMP3 e o icônico Daytona International Speedway, tanto nas pistas oval quanto mista. A adição do IR-18 da INDYCAR ao rFactor 2 é a mais recente de uma linha de adições para replicar o maior número possível de formas de automobilismo dentro da plataforma, com o INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge fornecendo um evento de demonstração. Esses carros darão aos usuários três opções altamente solicitadas e imensamente populares para competir. locais históricos em todo o mundo do automobilismo. A pista é totalmente digitalizada a laser para incluir o máximo de detalhes possível e o IR-18 possui Push to Pass e Weight Jacker.

“No meu primeiro ano competindo na INDYCAR, aprendi rapidamente o quão exigentes e difíceis são os carros, a competição e os circuitos”, disse Romain Grosjean, atual piloto da Andretti Autosport na NTT INDYCAR Series e ex-piloto da Haas e Lotus Formula One. “Vindo diretamente da Fórmula 1, onde não há circuitos ovais e os carros são bem diferentes, sem o tempo que passei treinando com o rFactor 2, não teria conseguido alcançar o nível de sucesso ou familiaridade que tive na temporada passada. Com mais um ano inteiro de corrida chegando e novos objetivos à vista, mal posso esperar para me testar no rFactor 2 e estar à frente da concorrência como resultado de suas muitas ofertas que são aplicáveis ​​às nossas experiências de corrida do mundo real.”

“Sempre fui um grande fã do rFactor 2 e estou entusiasmado com as adições que a equipe continua fazendo para garantir que ele permaneça como o auge das simulações de corrida”, disse Juan Pablo Montoya, atual piloto da DragonSpeed ​​no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e vencedor de corridas como o GP de Mônaco, Indy 500 e 24 Horas de Daytona. “Como alguém que competiu em tantas séries diferentes de automobilismo ao longo da minha carreira, é incrível ver cada forma autenticamente replicada no mundo virtual. O rFactor 2 e sua equipe de desenvolvedores continuam se superando.”

Todas as adições de conteúdo e atualizações da interface do usuário estão atualmente disponíveis no rFactor 2 a partir de hoje. Os jogadores podem encontrar um detalhamento completo dos recursos aqui. O ciclo de lançamento trimestral prosseguirá com conteúdo e criará atualizações ao longo de 2022, com datas de lançamento provisórias definidas para maio, agosto e novembro de 2022.