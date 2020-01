Alonso diz que superou todos os objetivos no Dakar

Fernando Alonso e Marc Coma não se viam no top-3 de uma etapa do Dakar nem em seus melhores sonhos. Mas, na oitava etapa da competição, ambos estavam em um bom dia, aproveitaram a largada em sexto lugar e os atrasos dos que estavam a frente, e terminaram a apenas a 4min04s de ganhar sua primeira etapa juntos.

O sorriso de Alonso no acampamento, no sul da Arábia Saudita, era a imagem viva da surpresa, da alegria e da emoção de ter conseguido provar a si mesmo que é possível conseguir tudo a que se propõe.

“Vimos os tempos ao chegar no acampamento e a verdade é que estávamos quase nos beliscando para acreditar que tudo havia corrido tão bem. A etapa correu sem incidentes. Tivemos um pneu furado no 350º quilômetro, mais ou menos, mas não acredito que isso tenha influenciado muito. Próximo do final, víamos os carros à frente, mas não sabíamos quem estava ali por causa da poeira. Quando cruzamos a linha de chegada que nos demos conta de que havíamos feito um bom tempo... quinto ontem, segundo hoje, que continue assim, que siga assim amanhã”, comentou logo que chegou ao acampamento.

“Para nós da equipe, para Marc e eu dentro do carro, são momentos de muita alegria, de emoção, porque sabemos das dificuldades, do que passamos ao longo dos 470 km, das dunas, os sustos, e descobrir que estamos entre os melhores ao cruzar a chegada é uma alegria enorme. E lembrar de onde viemos... que nem sabíamos como dar partida no carro.”

O bicampeão mundial de F1 inclusive marcou a melhor última parcial nos 50 quilômetros finais, em uma zona de dunas, antes de chegar ao final.

“Eram dunas, e foi logo após o furo, então seguimos com um pouco mais de fúria”, comentou.

Alonso espera que os próximos quatro dias sejam especialmente difíceis, para que a classificação sofra alguma reviravolta e a dupla possa tirar vantagem. Após a oitava etapa, ele ocupa a 13ª posição no geral, a 3h10min15s de Carlos Sainz.

“Estamos em um bom momento. Espero que venham dias difíceis. Quanto mais, melhor. Quanto mais dunas, mais macias e feias, melhor, porque quanto mais difícil seja a corrida, mais podemos pescar em rios turbulentos, então estou ansioso por estes últimos dias”, disse ele.

“Eu fiz um teste em Abu Dhabi há três semanas e era uma área parecida com estas dunas. Foi muito difícil, três dias de inferno. Se eles forem semelhantes, muitas coisas podem acontecer.”

“Acredito que amanhã será um dia mais difícil saindo na frente, tentaremos fazer um bom estágio e sem nenhum problema. Talvez mesmo um resultado ruim pode ser benéfico para o dia seguinte. Se fizermos o 10º ou 12º pode ser uma boa oportunidade para tentar encontrar uma vitória. Mas, com o resultado de hoje, posso ficar tranquilo.”

Quando perguntado se havia cumprido os objetivos propostos antes de chegar ao Dakar, o espanhol foi claro: “Muito mais que cumpridos, eles superaram qualquer objetivo pessoal que eu tinha antes de chegar ao Dakar. No Marrocos, me senti confortável, mas estava a 15 minutos dos líderes em etapas de 250 km. Não sabia se no Dakar eu estaria a mais de meia-hora dos especialistas, e estar com eles em dias como o de hoje, inclusive a frente de alguns, não estava em nenhum dos meus objetivos razoáveis. Estou aproveitando o momento”.

