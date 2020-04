F1: Ocon revela a maior lição que teve com Hamilton na Mercedes

Ex-piloto reserva da Mercedes e contratado pela Renault para a temporada 2020 da Fórmula 1, Esteban Ocon disse que as habilidades de gerenciamento de tempo de Lewis Hamilton são fundamentais para o britânico ter "uma vida tão bem-sucedida em tudo".

O francês também disse que considerou a experiência de trabalhar com Hamilton e seu companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas "muito útil" - e revelou que o hexacampeão o ajudou a lidar com a incerteza na carreira.

“Ver como eles [Hamilton e Bottas] fazem as coisas [foi] definitivamente muito, muito útil para mim. Conversei bem com Lewis, que me deu bons conselhos num momento que foi um pouco crucial, quando havia discussões [para 2020], mas nada tinha sido assinado”.

"Ele sabia como me dar boas palavras e me deu instruções sobre onde ir e, definitivamente, entre muitas pessoas, também era um bom professor em todos esses caminhos", elogiou Ocon.

Questionado sobre o que exatamente ele aprendeu com Hamilton, Ocon respondeu: "Não vou entrar em detalhes, porque isso revelaria seus segredos, mas ver como ele usa seu tempo é muito impressionante”.

"A maneira como ele trabalha com seus engenheiros e a vida que ele tem, com tudo que há ao seu redor, muito ocupado, não impede ele de dar 100% quando faz algo. Ele ‘esquece’ o resto”, relatou o francês.

"Ele faz as coisas com muita precisão. Uma vez feito, não perde tempo, vai e faz outra coisa. E isso é algo relevante na Fórmula 1, na qual é muito fácil não se sair bem”, ponderou Ocon.

"Você precisa se concentrar nas coisas - para poder ir à Fan Zone, o que quer que seja, e depois voltar ao seu relatório de engenharia, você só tem 10 minutos para conversar com seus engenheiros”.

"E ele consegue mudar muito claramente de uma coisa para a outra. E acho que é por isso que ele tem uma vida tão bem-sucedida em tudo que faz", completou Ocon, que será companheiro do australiano Daniel Ricciardo na Renault em 2020.

