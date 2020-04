Foram necessárias menos de 24 horas para que o brasileiro Sérgio Sette Câmara anunciasse sua nova casa na Fórmula 1, após ter divulgado ontem que seu contrato como piloto de testes da McLaren havia chegado ao fim.

Nesta segunda-feira, foi anunciado que o mineiro é o novo piloto de testes e reserva da Red Bull e da AlphaTauri para a temporada de 2020. Essa não é a primeira passagem do brasileiro com a marca, tendo feito parte da equipe júnior em 2016.

Sette Câmara vai dividir as funções com o suíço Sebastien Buemi, piloto reserva de anos da Red Bull e titular da equipe Nissan e.Dams na Fórmula E.

"Estou muito feliz de voltar à família Red Bull como o piloto de testes e reserva oficial para a temporada de 2020 da Fórmula 1 ao lado de Sebastien", disse o brasileiro. "Tenho assistido à F1 desde que tinha 5 anos de idade e estou muito feliz de receber essa oportunidade de trabalhar com a Aston Martin Red Bull Racing e a Scuderia AlphaTauri".

Liberado do programa da Red Bull após terminar em 11º em sua segunda temporada na F3 Europeia, Sette Câmara já participou de três temporadas da F2. Apesar de não permanecer no grid esse ano, ele já possui os 40 pontos necessários para a superlicença da FIA.

Até o momento, Sette Câmara também já fez testes esse ano com a Carlin na Indy e com a Dragon na F-E, juntando-se à última como piloto de testes e reserva. O brasileiro, que ainda deve fechar seu programa com a Red Bull para 2020, estará presente no GP da Austrália de F1 nesse final de semana.

Sergio Sette Camara, DAMS Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

"Não me interessava mais uma temporada na F2"

Sette Câmara terminou suas três temporadas na Fórmula 2 em 12º, 6º e 4º, respectivamente, e estava cotado para voltar ao grid nesse ano, com rumores no paddock ligando ele à nova equipe do grid, Hitech, ao lado de Nikita Mazepin.

Mas a vaga na Hiltech acabou indo para Luca Ghiotto, enquanto Sette Câmara havia anunciado recentemente que havia assinado com a equipe Dragon na Fórmula E como piloto de testes e reserva, após andar com a equipe no teste para novatos, que aconteceu em Marraquexe na semana passada.

Durante os testes, Sette Câmara falou para o Motorsport.com que a função na Dragon "não estava diretamente relacionada à sua saída da F2", acrescentando: "O teste bate com a pré-temporada da F2 no Bahrein, mas eu poderia perder esses dias no Bahrein e seria na verdade uma economia para a equipe. E eu ainda teria como participar da temporada".

"Não tem relação, foram outras razões que prefiro guardar para mim. Não é muito bom compartilhar, mas não vou continuar la porque as coisas não estavam dando certo, e acabou não sendo interessante para mim. Já fiz três anos, já tenho a superlicença, em algum ponto você fica saturado de ficar no mesmo lugar. É interessante olhar para outros horizontes".

GALERIA: Relembre a trajetória de Red Bull e AlphaTauri na Fórmula 1

Galeria Lista 2005 - Red Bull, David Coulthard 1 / 52 Foto de: Red Bull Racing 2005 - Red Bull, Christian Klien 2 / 52 Foto de: XPB Images 2005 - Red Bull, Vitantonio Liuzzi 3 / 52 Foto de: Red Bull Racing 2006 - Toro Rosso, Scott Speed 4 / 52 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 5 / 52 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2006 - Red Bull, Robert Doornbos, Christian Klien e David Coulthard 6 / 52 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Vitantonio Liuzzi 7 / 52 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Scott Speed 8 / 52 Foto de: XPB Images 2007 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 9 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007 - Red Bull, Mark Webber 10 / 52 Foto de: XPB Images 2007 - Red Bull, David Coulthard 11 / 52 Foto de: XPB Images 2008 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 12 / 52 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2008 - Toro Rosso, Sebastian Vettel 13 / 52 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, David Coulthard 14 / 52 Foto de: XPB Images 2008 - Red Bull, Mark Webber 15 / 52 Foto de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2009 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 16 / 52 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Sébastien Bourdais 17 / 52 Foto de: XPB Images 2009 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 18 / 52 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Mark Webber 19 / 52 Foto de: XPB Images 2009 - Red Bull, Sebastian Vettel 20 / 52 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Sebastien Buemi 21 / 52 Foto de: XPB Images 2010 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari 22 / 52 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Mark Webber 23 / 52 Foto de: XPB Images 2010 - Red Bull, Sebastian Vettel 24 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2011 - Toro Rosso, Jaime Alguersuari e Sebastien Buemi 25 / 52 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Mark Webber 26 / 52 Foto de: XPB Images 2011 - Red Bull, Sebastian Vettel 27 / 52 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2012 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 28 / 52 Foto de: XPB Images 2012 - Red Bull, Mark Webber 29 / 52 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2012 - Red Bull, Sebastian Vettel 30 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2013 - Toro Rosso, Daniel Ricciardo e Jean-Eric Vergne 31 / 52 Foto de: XPB Images 2013 - Red Bull, Mark Webber e Sebastian Vettel 32 / 52 Foto de: XPB Images 2014 - Toro Rosso, Jean-Eric Vergne, e Daniil Kvyat, 33 / 52 Foto de: XPB Images 2014 - Red Bull, Sebastian Vettel 34 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014 - Red Bull, Daniel Ricciardo 35 / 52 Foto de: LAT Images 2015 - Toro Rosso, Max Verstappen,e Carlos Sainz Jr. 36 / 52 Foto de: XPB Images 2015 - Red Bull, Daniil Kvyat e Daniel Ricciardo 37 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr. 38 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Red Bull / Toro Rosso, Daniil Kvyat 39 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2016 - Red Bull, Daniel Ricciardo 40 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2016 - Toro Rosso / Red Bull, Max Verstappen 41 / 52 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Carlos Sainz Jr., e Daniil Kvyat, Scuderia 42 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2017 - Toro Rosso, Brendon Hartley e Pierre Gasly 43 / 52 Foto de: Scuderia Toro Rosso 2017 - Red Bull, Daniel Ricciardo e Max Verstappen 44 / 52 Foto de: Sutton Motorsport Images 2018 - Toro Rosso, Pierre Gasly e Brendon Hartley 45 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2018 - Daniel Ricciardo e Max Verstappen 46 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso / Red Bull, Alexander Albon 47 / 52 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 2019 - Toro Rosso, Daniil Kvyat 48 / 52 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull / Toro Rosso, Pierre Gasly 49 / 52 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2019 - Red Bull, Max Verstappen 50 / 52 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2020 - Red Bull - Max Verstappen e Alexander Albon 51 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 2020 - AlphaTauri - Daniil Kvyat e Pierre Gasly 52 / 52 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

VÍDEO: Com o primeiro carro da AlphaTauri após a troca de nome, analisamos as pinturas dos modelos de 2020 da F1