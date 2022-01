O Brasil segue fazendo bonito no Dakar 2022 nas UTVs, Rodrigo Luppi e Maykel Justo venceram a quinta etapa da divisão no rali do mundo, sendo esse o segundo triunfo consecutivo, e assumiram a liderança da divisão, acompanhados por uma dupla com outro representante do país: a de Austin Jones (EUA) e Gustavo Gugelmin.

O traçado do dia foi o de 560 quilômetros perto de Riad, com especial de 346 km e deslocamento de 214 km, e a formação brasileira terminou em 4h33m12s, a mais de dois minutos e meio dos segundos colocados, Michal Goczal e Szymon Gospodarczyk, ambos da Polônia.

Luppi tem vasta experiência no rali brasileiro e disputa em 2022 seu primeiro Dakar, ajudado pelo navegador, Justo, que já competiu no evento em outras dez oportunidades. A união dos dois vem dando resultados e eles chegam para a próxima etapa com boa vantagem sobre Jones e Gugelmin, que, apesar de terem ficado fora do top 5 em Riad, seguem confortáveis na vice-liderança e vivos na disputa pela ponta.

Resultado da Etapa 5 das UTVs no Dakar

Pos. Número Piloto/Navegador País Veículo Tempo 1 415 Rodrigo Luppi/Maykel Justo BRA/BRA Can-Am Maverick XRS 4h33m12s 2 403 Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk POL/POL Can-Am Maverick XRS a 2m33s 3 406 Sergei Kariakin/Anton Vlasiuk RUS/RUS Can-Am Maverick a 4m10 4 401 Austin Jones/Gustavo Gugelmin EUA/BRA Can-Am Maverick XRS a 8m40 5 414 Rokas Baciuska/Oriol Mena LIT/ESP Can-Am Maverick XRS a 11m21s

Classificação geral dos UTVs após a quinta etapa

Pos. Número Piloto/Navegador País Veículo Tempo 1 415 Rodrigo Luppi/Maykel Justo BRA/BRA Can-Am Maverick XRS 21h21m33s 2 401 Austin Jones/Gustavo Gugelmin EUA/BRA Can-Am Maverick XRS a 4m27s 3 403 Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk POL/POL Can-Am Maverick XRS a 22m25s 4 416 Gerard Guell/Diego Gil ESP/ESP Can-Am Maverick XRS a 23m28s 5 414 Rokas Baciuska/Oriol Mena LIT/ESP Can-Am Maverick XRS a 45m00s

Lategan vence sexta etapa nos carros e Al-Attiyah mantém liderança mesmo com pior resultado no ano

Tendo lutado com Nasser Al-Attiyah na quarta-feira antes de um problema com a roda traseira tirá-lo da disputa, Henk Lategan estava novamente entre os líderes na especial de 421 km próxima a Riad - mesmo tendo que pilotar com a porta aberta no início da etapa.

O sul-africano de 27 anos assumiu a liderança no segundo checkpoint após ultrapassar o X-raid Mini de Yasir Seaidan, com o Audi elétrico de Stephane Peterhansel e Mattias Ekstrom seguindo-o de perto em segundo e terceiro, respectivamente.

Lategan escorregou brevemente para trás de Peterhansel na marca de 159 km, mas logo se viu de volta à liderança depois que o 14 vencedor do Dakar teve que fazer uma parada não programada e entregar seu amortecedor para consertar o carro de Carlos Sainz.

Tirando proveito do azar de seus rivais, Lategan conseguiu uma vitória de etapa em apenas sua segunda participação no rali, batendo o Prodrive de Sébastien Loeb por pouco menos de dois minutos.

Lucio Alvarez acabou como o melhor cliente da Toyota em terceiro. Já o tricampeão e atual líder, Al-Attiyah, registrou seu pior resultado em etapas no ano até agora, terminando apenas em oitavo.

Classificação geral após a sexta etapa (carros):

Pos. #. Piloto Carro Tempo Diferença Penalidade 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 17:24:23 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 17:59:33 +00:35:10 00:00:00 3 222 Lucio Alvarez TOYOTA 18:15:38 +00:51:15 00:00:00 4 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 18:30:46 +01:06:23 00:02:00 5 208 Vladimir Vasilyev BMW 18:32:15 +01:07:52 00:00:00 6 203 Jakub Przygosnki MINI 18:34:47 +01:10:24 00:00:00 7 223 Sebastian Halpern MINI 18:46:24 +01:22:01 00:00:00 8 221 Orlando Terranova PRODRIVE 18:49:39 +01:25:16 00:07:00 9 209 Martin Prokop FORD 18:55:24 +01:31:01 00:07:00 10 212 Mathieu Serradori CENTURY 19:32:12 +02:07:49 00:15:00 Petrucci conquista vitória inédita nas motos O ex-MotoGP Danilo Petrucci continuou seu forte início de carreira de rali com um segundo lugar provisório na etapa de quinta-feira em um traçado de 346 km em torno de Riad, terminando quatro minutos e 14 segundos atrás de Toby Price, seu colega da KTM. No entanto, foi posteriormente anunciado que o australiano havia recebido uma penalidade de seis minutos por excesso de velocidade, entregando ao italiano sua primeira vitória no Dakar em apenas sua quinta corrida. Com Price caindo para sexto após sua penalidade, Ross Branch, da Yamaha, subiu para segundo, seguido pela dupla da Honda Pablo Quintanilla e Jose Ignacio Cornejo, e outro estreante KTM impressionante, o americano Mason Klein. Sam Sunderland segue na liderança, ainda 2m29s à frente de Matthias Walkner no topo da tabela, com Adrien van Beveren em terceiro com a Yamaha. Classificação geral após a sexta etapa (motos): Pos. # Piloto Marca Tempo Diferença Penalidade 1 3 Sam Sunderland KTM 19:01:50 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 19:04:19 +00:02:29 00:00:00 3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 19:07:49 +00:05:59 00:00:00 4 4 Daniel Sanders KTM 19:09:51 +00:08:01 00:00:00 5 15 Lorenzo Santalino SHERCO FACTORY 19:17:17 +00:15:27 00:00:00 6 7 Pablo Quintanilla HONDA 19:18:45 +00:16:55 00:00:00 7 16 Ross Branch YAMAHA 19:20:05 +00:18:15 00:00:00 8 1 Kevin Benavides KTM 19:23:41 +00:21:51 00:00:00 9 142 Stefan Svitko KTM 19:24:40 +00:22:50 00:00:00 10 88 Joan Barreda HONDA 19:24:48 +00:22:58 00:01:00 MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

