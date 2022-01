O ex-piloto de MotoGP Danilo Petrucci brincou que "queria matar" o camelo que lhe causou uma queda no Rally Dakar quase custou sua histórica vitória na quinta etapa do Dakar. O italiano tornou-se o primeiro da história a vencer uma etapa do famoso rali tendo também competido na classe rainha do motociclismo.

O piloto terminou a fase cinco encurtada - que encerrou cedo para as motos devido à mobilização do helicóptero médico - em segundo lugar, mas o vencedor Toby Price recebeu uma penalidade de seis minutos e Petrucci herdou o triunfo.

No entanto, a vitória quase foi perdida quando ele foi forçado a desviar de um camelo enquanto navegava no deserto da Arábia Saudita e caiu - embora tenha saído ileso. Ele revelou que teve problemas para manter as calças levantadas enquanto andava e machucou o tornozelo que quebrou durante os treinos antes do evento.

"Tive muita sorte de não ter realmente me machucado no primeiro acidente", disse Petrucci em seu Instagram ao vivo na noite de quinta-feira. "Queria matar aquele camelo que encontrei na curva, mas aqui eles o consideram mais importante do que as mulheres. Então, acho que teria alguns problemas por isso."

"Eles também são muito grandes. Posso dizer que imaginei que fossem menores, mas não", brincou.

"Fiquei um pouco confuso porque a batida foi muito pesada, rolei no chão. Eu estava dizendo 'Ok, preciso chegar à linha de chegada', especialmente porque tive um problema com minhas calças Então eu me esforcei muito, [Daniel] Sanders me ajudou demais. Ele é realmente um piloto incrível e muito rápido."

"No trecho rochoso fomos tão rápidos que abrimos tempo para os outros, mas os últimos 50km de dunas não acabavam nunca. Quase caí no buraco, felizmente consegui mudar de direção no último momento, mas bati meu tornozelo com muita força."

Petrucci disse que "chorou como um bebê" após ser informado de sua vitória na etapa, e mais tarde ficou contente com o fato de ter contribuído ainda mais para a história do automobilismo.

"Muito, muito feliz. Não tenho palavras, realmente", comentou. "É algo que ainda preciso entender, porque em poucas palavras, quando era jovem, sempre fazer um marco no esporte a motor."

"E consegui, porque sou a única pessoa neste mundo que ganhou uma corrida de MotoGP e uma etapa do Dakar. Isso é algo que ninguém fez antes e estou muito realizado."

