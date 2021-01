Dakar: Dupla brasileira nos carros classifica prólogo como “ótimo”

Neste sábado (2) aconteceu o prólogo da edição de 2021 do Dakar, evento que definiu a ordem de largada dos 321 veículos que participam do maior rali do mundo, com mais de 7.600 quilômetros na Arábia Saudita. Com a disputa em um circuito de 11 km nos arredores de Jeddah, os representantes do Brasil na categoria carros, Guiga Spinelli e Youssef Haddad, destacaram um bom início para esta que será a nona participação do time brasileiro no Dakar.

“O prólogo era fora de estrada, rio seco, uma novidade para nós depois de muitos anos”, disse Guiga. “Vale lembrar que o setup do carro também é novo para gente, bem diferente do que andamos em 2017. Então, o resultado foi ótimo considerando que optamos por um ritmo bem conservador e que ‘sobrou’ bastante carro e performance nossa, ainda longe do limite”, citando a 24ª colocação entre os carros hoje, com o tempo de 6min19s, a 31 segundos do primeiro colocado.

“Estamos largando em uma posição razoável, ainda mais considerando que neste primeiro dia vamos enfrentar muitas estradas de terra, com trechos de areia e cascalho. Foi um bom começo de Dakar e de entendimento com o novo carro”, comentou Guiga.

Em 2021, ele e Youssef disputam a prova com o Mini All4 Racing da tradicional equipe X-Raid, sendo companheiros de equipes de lendas do Dakar como Stephane Peterhansel e Carlos Sainz. Hoje, os pilotos e navegadores também participaram da largada promocional em Jeddah.

“Agora começa para valer. É uma emoção única subir a rampa de largada do Dakar e saber de todo esforço do time para que a gente estivesse aqui na edição 2021. Vale lembrar que uma novidade na navegação do Dakar em 2021 é que ela é feita durante todo deslocamento no GPS do carro, e a planilha da prova a gente só recebe 10 minutos antes de largar, o que torna a competição ainda mais desafiadora”, disse Youssef.

Neste ano, a competição será toda na Arábia Saudita e com rígidos protocolos de segurança de saúde e prevenção da Covid-19. Serão 7.646 quilômetros de rali, sendo 4.767 de especiais (trechos cronometrados) e 2.879km de deslocamentos. Após a largada amanhã, o rali passa por Bisha, Wadi Al Dawasir, Riad, Buraydah, Ha’il, Sakaka, Neom, AlUla e Yanbu. A chegada será no dia 15 de janeiro, em Jeddah.

#335 X-Raid Mini JCW Rally Team: Guilherme Spinelli, Youssef Haddad Photo by: X-Raid Team

