Marcelo Medeiros vem mantendo o foco e consistência de resultados nesta reta final do 44° Dakar e, mais uma vez, cruzou a linha de chegada em primeiro na 11ª e penúltima etapa, entre os Quadriciclos FIM. O maranhense finalizou o trecho cronometrado de 346 quilômetros desta quinta-feira em 4h53min29seg, com mais de cinco minutos de vantagem sobre o segundo colocado. Na classificação geral da competição, o titular da Yamaha Raptor 700 #183 acumula 69h44min01seg, permanecendo na sexta posição na categoria.

Na especial desta quinta-feira (13) o percurso foi em forma de laço ao norte de Bisha, a sexta prova neste formato desde o início do evento. Mais da metade do trecho cronometrado foi em piso arenoso (69%), com dunas de todo tipo, formas e tamanhos, incluindo as de areia mais fofas que o deserto reserva. A última batalha antes da finalíssima pôs em teste as condições físicas e psicológicas dos competidores, bem como a resistência de suas máquinas. A etapa foi o maior desafio técnico desta segunda metade do Dakar.

Medeiros foi o primeiro a largar entre os quadriciclos, administrando sua vantagem e posição desde o início da prova, mantendo média de cinco minutos de vantagem em relação ao pelotão de concorrentes que vinham na sua cola, deixando a briga entre eles.

“A prova hoje foi dura, técnica e que exigiu atenção o tempo inteiro. Eu estava concentrado, o quadri se comportou bem e deu tudo certo. Estou satisfeito com o resultado e feliz com a experiência que adquiri aqui na Arábia Saudita. Foram dias de muita superação comigo mesmo, onde encontrei terrenos e climas com os quais tenho mais dificuldades. Vamos concentrar e ajeitar tudo para que possamos finalizar a competição com o melhor resultado possível”, comentou.

Para a grande final desta sexta-feira, quando a caravana do Dakar segue retornando para Jeddah, a especial será curta, com apenas 164 quilômetros de extensão. As dunas ficaram para trás, e o trecho cronometrado do dia será predominantemente de terreno arenoso. Com toda a vivência adquirida, todos os competidores que seguem neste rali estão preparados para aproveitar a prova ao máximo. No entanto, longos percursos antecipam o campo a caminho da costa do Mar Vermelho e o pódio final nos penhascos de Jeddah.

DAKAR 2022

RESULTADO 10ª ETAPA – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #183 Marcelo Medeiros (BRA), Tagracing Team, 4h53min29seg

2) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 4h58min33seg

3) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 5h03min17seg

4) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 5h05min24seg

5) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 5h41min04seg

6) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 08h13min12seg

7) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 08h18min35seg

8) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 55h15min04seg

9) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 55h15min04seg

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 55h15min04seg

CLASSIFICAÇÃO GERAL (após 10 etapas) – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 47h26min25seg

2) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 50h07min49seg

3) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 50h11min20seg

4) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 55h36min01seg

5) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 66h36min30seg

6) #183 Marcelo Medeiros, Tagracing Team, 69h44min01seg

7) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 96h28min28seg

8) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 125h30min47seg

9) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 157h04min32seg

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 182h52min41seg

