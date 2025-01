Uma característica do Dakar está sempre presente: o longo e difícil desafio é disputado no deserto, onde não há caminhos abertos ou qualquer tipo de sinalização que indique qual é a rota a seguir. E essa regra orientou os principais competidores que disputaram neste sábado (4) o primeiro dos 13 dias de corrida da famosa aventura, que realiza até 17 de janeiro sua 47ª edição, na Arábia Saudita.

Um deles foi o brasileiro Lucas Moraes, que conta com a navegação do espanhol Armand Monleón no Toyota GR DKR Hilux da categoria Ultimate, considerada a Fórmula 1 da modalidade automobilística rally.

Sempre posicionado entre os dez primeiros ao longo deste sábado, Moraes assumiu a liderança na penúltima especial, por volta do km 300 dos 412km que compuseram o trecho cronometrado de hoje. O piloto, que é a principal revelação recente no cenário mundial, seguiu na liderança, provando o bom resultado dos meses de preparação prévia em 2024. Mas simplesmente parou o carro a um quilômetro da bandeirada final, esperou cinco minutos e só depois seguiu em frente, com o objetivo de não terminar em primeiro neste sábado.

“Fazer isso me deu até calafrios, porque a gente sabia que estava indo bem, num bom ritmo e estava em condições de brigar pela vitória hoje. Mas combinamos que se passássemos vários carros a gente pararia no final, antes de cruzar a chegada, pra dar um tempo e não terminar em primeiro".

"A estratégia foi determinada pela equipe e acho que foi o melhor pra esse momento, apesar de que como piloto a gente não gostar de fazer isso, de ceder a ponta ou uma boa posição. Mas faz parte do jogo no Dakar. O que importa é o resultado final no dia 17”, detalhou Lucas.

“Amanhã teremos o primeiro dos dois dias da etapa de 48 horas, ou seja, uma etapa disputada durante dois dias inteiros e que vai percorrer praticamente mil quilômetros. E quem larga na frente acaba tendo que descobrir sozinho por onde ir, só com a ajuda da planilha. Você se arrisca muito mais e isso não é bom no Dakar, especialmente em uma etapa de dois dias, por que aqui estamos no deserto, não tem estrada, é tudo via planilha e uma erradinha vai custar muito caro˜.

˜Então, pensando na prova como um todo, é melhor largar mais atrás. Entre os 15 primeiros sempre é o ideal nessa situação. Então, a estratégia da equipe funcionou, nosso time está de parabéns por essa orientação”, comentou o brasileiro, que mesmo assim neste sábado terminou em sétimo – que será sua posição de largada amanhã.

Espanhola é destaque

A vitória no dia na Ultimate foi norte-americano Seth Quintero e o alemão Dennis Zenz, a bordo de um Toyota GR DKR Hilux, com a marca de 4h35min08s para os 412km de corrida. Moraes e Monleón chegaram 3min18s atrás, na sétima posição.

Os atuais campeões do Dakar, os espanhóis Carlos Sainz/Lucas Cruz, com um Ford Raptor, chegaram uma posição atrás, em oitavo a 3min27s dos vencedores do dia. Outro destaque é a espanhola Cristina Gutierrez, que conta com navegação do também espanhol Pablo Moreno em um Dacia SandRider. Única mulher entre os líderes, ela terminou em quinto, a 2min13s dos vencedores.

Os outros dois carros pilotados por brasileiros na Ultimate também completam a etapa: Marcelo Gastaldi, que tem o francês Adrien Metge na navegação de seu Century CR7, terminou em 10º (a 5min43s dos líderes) e a dupla Marcos Moraes/Maykel Justo (Toyota Overdrive) ficou na 26ª posição (19min50s atrás do líder). O Brasil também conta com o navegador Cadu Sachs, que compete na categoria Challenger (protótipos leves) a bordo de um Taurus T3 Max com o piloto português Gonçalo Guerreiro.

O duo terminou na segunda posição na categoria, a apenas quatro segundos dos vencedores, os argentinos Nicolas Cavigliasso/Valentina Pertegarini (Taurus T3 Max).

Na categoria motos, o vencedor foi o australiano Daniel Sanders, da KTM. Já entre os caminhões, o trio Mitchel Van Den Brink (piloto, holandês), Jarno Van de Pol (navegador, holandês) e Moises Torrallardona (mecânico, espanhol) conquistou a primeira posição.

Disputada em dois dias, a desgastante etapa dupla que será aberta amanhã e se encerrará na tarde da segunda-feira terá 971km de trechos cronometrados, e um total de 1.067km de percurso se considerados os trechos de deslocamento.

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!