E começou! O Dakar deu a largada oficial neste sábado para a edição de 2025. Na primeira especial, com 499km percorridos ao redor de Bisha, Guerlain Chicherit foi o mais rápido, mas a vitória ficou com Seth Quintero, após o americano da Toyota receber uma bonificação de tempo por ajudar outro competidor que havia sofrido um acidente.

Já o brasileiro Lucas Moraes, que também defende a Toyota na prova, chegou a liderar a especial em diversas parciais, mas usou da estratégia na parte final. Moraes, que corre com o navegador espanhol Armand Monleón, ficou parado por vários minutos para não cruzar a linha de chegada em primeiro, evitando liderar o pelotão no início da temida etapa maratona, que começa neste domingo.

Carros: Triunfo de Quintero em dia estratégico de Moraes

A primeira especial do Dakar 2025 ocorreu ao redor da cidade de Bisha, local do primeiro acampamento do rali. Na cronometragem oficial, a vitória havia ficado com a Mini de Guerlain Chicherit, triunfando em uma longa batalha contra os carros da Toyota.

Na marca de 151km, Moraes e Saood Variawa estavam à frente do Mini. Na parte final da especial, a briga parecia mais focada entre Chicherit e Moraes, com o brasileiro 18s à frente no setor final cronometrado. Mas com Moraes optando por ficar vários minutos parado de forma estratégica, para não ser o primeiro a sair na etapa maratona deste domingo e segunda-feira, a situação foi mudando.

Porém, após o fim do dia, a classificação final da especial foi modificada, com Quintero recebendo um bônus de 95s em seu tempo por parar para ajudar Laia Sanz, que havia se envolvido em um acidente. Como o americano havia terminado 50s atrás, em segundo, ele foi catapultado para a vitória, com 45s de vantagem para Chicherit.

Essa foi a primeira vitória de etapa do americano na classe principal do Dakar, tendo subido para a categoria pela primeira vez em 2024, depois de três participações anteriores na divisão Challenger.

Variawa foi o terceiro com a Toyota, ficando a 01min48s. Martín Prokop e Cristina Gutierrez completaram o top 5. Com as punições distribuídas, Moraes terminou em sétimo o dia, a 03min18s. Marcelo Gastaldi, que corre este ano com o francês Adrien Metge, completou o top 10, a 05min43s.

Confira o top 10 dos carros do Dakar após o primeiro dia:

Posição Marca Pilotos Equipe Tempo 1

S. QUINTERO D. ZENZ ULT #204 - TOYOTA GAZOO RACING 4:35:08 (1e) 2 G. CHICHERIT A. WINOCQ ULT #202 - X-RAID MINI JCW TEAM +0:45 (2e) 3

S. VARIAWA F. CAZALET ULT #218 - TOYOTA GAZOO RACING +1:48 (3e) 4

M. PROKOP V. CHYTKA ULT #221 - ORLEN JIPOCAR TEAM +1:49 (4e) 5

C. GUTIERREZ P. MORENO ULT #212 - THE DACIA SANDRIDERS +2:13 (5e) 6

J. FERREIRA F. PALMEIRO ULT #240 - X-RAID MINI JCW TEAM +2:38 (6e) 7

L. MORAES A. MONLEON ULT #225 - FORD M-SPORT +3:18 (7e) 8 C. SAINZ L. CRUZ ULT #203 - TOYOTA GAZOO RACING +3:27 (8e) 9 G. DE MEVIUS M. BAUMEL ULT #222 - X-RAID MINI JCW TEAM +5:37 (9e) 10

M. GASTALDI A. METGE ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING + 5:43 (10e)

Motos: Sanders vence com KTM

As motos abriram o dia de atividades no Dakar, saindo bem cedo do acampamento em Bisha com os favoritos da classe principal, a RallyGP. Ricky Brabec foi o mais rápido nos quilômetros iniciais, abrindo 11s para Daniel Sanders e Ross Branch a 30s.

No final, o chileno Jose Ignacio Cornejo foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, mas o sul-americano não teve um bom dia, terminando apenas em nono, a mais de 20min de Sanders, que conquistou o triunfo com a KTM após quase cinco horas de prova, ficando a 02min22s de Ricky Brabec. Ross Branch completou o pódio da especial, a 02min38s.

Confira o top 10 das motos do Dakar após o primeiro dia:

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 4:58:18 (1e) 2

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +2:22 (2e) 3

R. BRANCH GP #1 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +2:38 (3e) 4

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +4:59 (4e) 5

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +5:07 (5e) 6

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +10:42 (6e) 7

P. QUINTANILLA GP #7 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +11:33 (7e) 8

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +15:25 (8e) 9

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +20:48 (9e) 10

B. COX GP #12 - BAS WORLD KTM RACING TEAM +26:59 (10e)

