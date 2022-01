Em uma dia dominado pelos poloneses, a oitava etapa do Dakar 2022 nos UTVs foi de emoções divididas para os brasileiros na disputa. Enquanto Gustavo Gugelmin, navegador de Austin Jones (EUA), conseguiu se manter na liderança junto ao americano com o terceiro lugar, Rodrigo Luppi e Maykel Justo saíram do top 5.

Após os problemas mecânicos da especial do último domingo (9), a dupla terminou o trecho de 830 km entre Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir, vencido pelos irmãos Michal Goczal e Szymon Gospodarczyk, na décima colocação. Jones e Gugelmin ficaram a 8m10s dos ganhadores, mas aumentaram sua vantagem na liderança por terminarem à frente de Gerard Farres Güell (ESP) e Diego Ortega Gil (ESP).

Confira o top 5 geral do Dakar 2022 nos UTVs - oitava etapa

Pos. # Piloto / Navegador Equipe Tempo Diferença Penalizações 1 401 Jones / Gugelmin CAM-AM SOUTH 34:12:38 00:06:00 2 416 Güell / Gil CAM-AM SOUTH 34:19:16 +00:06:38 00:00:00 3 403 Goczal / Gospodarczyk COBANT-ENERGYLANDIA 34:27:27 +00:14:49 00:32:00 4 414 Baciuska / Mena SOUTH RACING CAN AM 34:42:34 +00:29:56 00:15:00 5 410 Goczal / Laskawiec COBANT-ENERGYLANDIA 34:45:55 +00:33:17 00:00:00

Vitória de Ekstrom e terceiro lugar de Loeb diminuem vantagem de Al-Attiyah

Mattias Ekstrom venceu pela Audi nos carros, enquanto um dia conturbado para Nasser Al-Attiyah permitiu a Sébastien Loeb diminuir ainda mais a diferença na classificação geral.

O bicampeão do DTM e seu companheiro de equipe Stephane Peterhansel trocaram o primeiro lugar na maior parte da especial, com apenas Loeb capaz de evitar que a competição se transformasse em uma prova particula da marca alemã.

Peterhansel apareceu a caminho de uma 49ª vitória na etapa da carreira na categoria de carros depois que Ekstrom caiu quase três minutos da liderança no waypoint 8 de 10, atrás do terceiro Audi, de Carlos Sainz.

No entanto, o sueco foi rápido na corrida final de 73 km até a linha de chegada, virando o jogo rapidamente e conquistando uma vitória na etapa do Dakar em apenas sua segunda participação no evento.

O piloto de 43 anos acabou apenas 49s à frente de Peterhansel, com a Audi garantindo sua primeira dobradinha. Loeb recuperou-se notavelmente de um furo precoce e até manteve a liderança nos pontos de referência 4 e 5, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do líderes mais tarde na etapa, terminando a 3m08s deles, em terceiro.

No entanto, o francês conseguiu avançar na liderança de Al-Attiyah depois que o piloto do Catar teve dificuldades e chegou em 11º com problemas técnicos e um furo.

Classificação geral do Dakar 2022 nos carros - oitava etapa

Pos. # Name Car Time Gap Penalty 1 201 Nasser Al-Attiyah TOYOTA 27:45:52 00:00:00 2 211 Sebastien Loeb PRODRIVE 28:23:50 +00:37:58 00:00:00 3 205 Yazeed Al Rajhi TOYOTA 28:39:05 +00:53:13 00:00:35 4 203 Jakub Przygosnki MINI 29:13:58 +01:28:06 00:00:00 5 221 Orlando Terranova PRODRIVE 29:17:31 +01:31:39 00:12:00 6 208 Vladimir Vasilyev BMW 29:26:49 +01:40:57 00:05:00 7 209 Giniel de Villiers TOYOTA 29:54:57 +02:09:05 00:22:00 8 212 Sebastian Halpern MINI 30:17:23 +02:31:31 00:15:00 9 224 Martin Prokop FORD 30:26:21 +02:40:29 00:15:00 10 233 Matthieu Serradori CENTURY 30:57:33 +03:11:41 00:30:00

Sunderland recupera ritmo, vence e reassume liderança nas motos

O piloto da GasGas KTM, Sam Sunderland, retomou a ponta geral nas motos ao vencer nesta segunda-feira. Ele, que ficou à frente quase toda a primeira semana do evento da Arábia Saudita, perdeu a vantagem quando o rali foi retomado após o dia de descanso, quando perdeu quase 26 minutos para os líderes no que ele descreveu como uma etapa de "cassino" em termos de navegação.

No entanto, o britânico reagiu no trecho de Al Dawadimi-Wadi a Ad Dawasir, liderando em todos os pontos de referência para vencer a especial por dois minutos e 53 segundos e saltou de quarto para primeiro na classificação geral.

Em contraste, o líder da noite, Adrien van Beveren, suportou um dia mais difícil como o segundo piloto na estrada, mas o piloto da Yamaha limitou a perda de tempo para Sunderland para 10m21s, terminando em nono.

Isso significa que o francês caiu para terceiro na geral, 4m43s atrás do líder e a pouco menos de um minuto atrás de Matthias Walkner, que se manteve em segundo com o terceiro melhor tempo da etapa.

Apenas a mais 47 segundos atrás de van Beveren, em quarto lugar, chegou Pablo Quintanilla, que acabou sendo o adversário mais próximo de Sunderland em um dia forte para o contingente da Honda.

Classificação geral do Dakar 2022 nas motos - oitava etapa

Pos. #. Name Mark Time Gap Penalty 1 3 Sam Sunderland KTM 27:38:42 00:00:00 2 52 Matthias Walkner KTM 27:42:27 +00:03:45 00:00:00 3 42 Adrien van Beveren YAMAHA 27:43:25 +00:04:43 00:00:00 4 7 Pablo Quintanilla HONDA 27:44:12 +00:05:30 00:00:00 5 88 Joan Barreda HONDA 27:53:20 +00:14:38 00:01:00 6 1 Kevin Benavides KTM 27:53:29 +00:14:47 00:00:00 7 15 Lorenzo Santolino SHERCO FACTORY 27:59:51 +00:21:09 00:00:00 8 142 Stefan Svitko KTM 28:05:33 +00:26:51 00:00:00 9 18 Toby Price KTM 28:11:12 +00:32:30 00:06:00 10 43 Mason Klein KTM 28:14:08 +00:35:26 00:00:00 MARI BECKER fala de PRAZER, REALIZAÇÃO e SUCESSO com F1 NA BAND: "Apresentei o esporte DE VERDADE"

