Após dia de descanso, o Dakar voltou neste domingo com o estágio entre Riade e Wadi Al-Dawasir, de 741 quilômetros, sendo 546 cronometrados, o maior até agora.

Para um estágio tão longo, a experiência de Carlos Sainz prevaleceu. A lenda do rali conseguiu a terceira vitória de 2020 em 4h16min11s. Nasser Al-Attiyah foi o segundo colocado, 2min12s mais lento que o pai do piloto da Renault na F1. Stephane Peterhansel terminou em terceiro.

Fernando Alonso voltou a se apresentar bem e ficou na sexta posição, a 7min49s de Sainz.

Com os resultados, Sainz continua na liderança do Dakar, com vantagem de 10 minutos sobre Al-Attiyah. Peterhansel tem diferença de apenas 19min13s para o espanhol. Alonso é o 15º.

Nas motos, o dia foi marcado pelo trágico acidente evolvendo o português Paulo Gonçalves. A princípio, Joan Barreda tinha levado o triunfo, mas nos reajustes dos tempos, já que uma série de pilotos tentaram ajudar o português neste domingo, o argentino Kevin Benavides ficou à frente e conquistou a primeira vitória no Dakar 2020.

Além de Benavides, Toby Price e Stefan Svitko também tiveram seus tempos reajustados, após a ajuda.

Nos UTVs, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin terminaram o dia na sexta posição, a 15min06s de Blade Hildebrand, vencedor da etapa. Casey Currie é o líder na classificação geral, com os brasileiros neste momento em sétimo lugar, a 4h05min23s.

Confira a classificação nos carros (Top-10)

Pos. # Piloto/Navegador Carro Tempo Dif. 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 27h49m14s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 27h59m14s 10m0s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 28h8m27s 19m13s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 28h33m38s 44m24s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 28h45m12s 55m58s 6 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 28h55m12s 1h5m58s 7 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 29h5m10s 1h15m56s 8 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 29h11m11s 1h21m57s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 30h2m57s 2h13m43s 10 322 Wei Han Min Liao Hanwei 30h57m44s 3h8m30s

Confira a classificação nas motos (Top-10)

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Ricky Brabec Honda 28h25m01s 2 Pablo Quintanilla Husqvarna 24m48s 3 Jose Ignacio Cornejo Honda 27m01s 4 Toby Price KTM 28m44s 5 Joan Barreda Honda 29m29s 6 Matthias Walkner KTM 33m04s 7 Luciano Benavides KTM 38m58s 8 Skyler Howes Husqvarna 1h15m02s 9 Franco Caimi Yamaha 1h15m31s 10 Stefan Svitko KTM 1h19m41s

Confira as imagens do 7º dia do Dakar 2020

Galeria Lista #76 KTM: Martin Freinademetz 1 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 2 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #511 Team KAMAZ Master: Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Igor Leonov 3 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #511 Team KAMAZ Master: Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Igor Leonov 4 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #50 Hero Motosports Team Rally: CS Santosh 5 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 6 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 7 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 8 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 9 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 10 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 11 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #400 South Racing - Can Am: Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach Vinagre 12 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #400 South Racing - Can Am: Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach Vinagre 13 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #36 Husqvarna: Mohammed Balooshi 14 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #36 Husqvarna: Mohammed Balooshi 15 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 16 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 17 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 18 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 19 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 20 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 21 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 22 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 23 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #250 Drag'on Racing Yamaha: Ignacio Casale 24 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 25 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #16 Red Bull KTM Factory Racing: Luciano Benavides 26 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 27 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 28 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #511 Team KAMAZ Master: Andrey Karginov, Andrey Mokeev, Igor Leonov 29 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #501 Team KAMAZ Master: Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov 30 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #501 Team KAMAZ Master: Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov 31 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #501 Team KAMAZ Master: Dmitry Sotnikov, Ruslan Akhmadeev, Ilgiz Akhmetzianov 32 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #50 Hero Motosports Team Rally: CS Santosh 33 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 34 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 35 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 36 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 37 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 38 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #403 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Cyril Despre, Mike Horn 39 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #400 South Racing - Can Am: Francisco Lopez Contardo, Juan Pablo Latrach Vinagre 40 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 41 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 42 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 43 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 44 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 45 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 46 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 47 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 48 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 49 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 50 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 51 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 52 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 53 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #303 JCW X-Raid Team: Jakub Przygonski, Timo Gottschalk 54 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 55 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 56 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 57 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 58 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #302 JCW X-Raid Team: Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza 59 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 60 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 61 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #250 Drag'on Racing Yamaha: Ignacio Casale 62 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 63 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 64 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 65 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 66 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #19 SLOAVNFT Rally Team KTM: Stefan Svitko 67 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #16 Red Bull KTM Factory Racing: Luciano Benavides 68 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #16 Red Bull KTM Factory Racing: Luciano Benavides 69 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #14 GAS GAS Factory Team: Laia Sanz 70 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #14 GAS GAS Factory Team: Laia Sanz 71 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #14 GAS GAS Factory Team: Laia Sanz 72 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 73 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 74 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #1 Red Bull KTM Factory Racing: Toby Price 75 / 76 Foto de: Red Bull Content Pool #8 Hero Motosports Team Rally: Paulo Goncalves 76 / 76 Foto de: A.S.O.

