Paulo Gonçalves, de 40 anos, disputava o 13º Dakar de sua carreira e estava em 46º na classificação geral, após o dia de descanso do rali neste sábado. Durante o estágio de Riade a Wadi Al Dawasir, com 546 quilômetros, o piloto português sofreu um acidente na marca de 276 km às 10h16, no horário local. Um helicóptero médico foi enviado e Gonçalves foi encontrado inconsciente, como consequência de uma parada cardíaca.

Ele foi levado ao Hospital Layla, onde foi declarado morto. Ele é o primeiro competidor a morrer disputando o Dakar desde Michal Hernik, em 2015.

Paulo Gonçalves, 1979-2020

Gonçalves conquistou inúmeros títulos de motocross e enduro em seu país. Ele estreou no Dakar em 2006, terminando em 25º em sua primeira tentativa.

A competição logo se tornou seu foco principal, e ele entrou no top-10 do Dakar em 2009, na primeira edição da maratona na América do Sul.

Dois anos depois, após trocar a Honda pela BMW, ele terminou uma seca de vitória de uma década da marca, mas acabou saindo do rali por lesão.

Em 2012, ele estava pilotando sob a bandeira da então Husqvarna, que possuía a BMW, mas suas esperanças de melhor resultado da carreira no Dakar foi frustrada por uma penalidade de seis horas, por receber assistência externa, algo que a equipe negou fortemente.

No ano seguinte, ele repetiu o 10º lugar, como melhor resultado no Dakar, mas também conquistou o campeonato mundial de cross country da Speedbrain - organização alemã que operou o programa da Husqvarna antes da aquisição da marca pela KTM.

Antes do Dakar de 2014, Gonçalves e sua companheiro de equipe de longa data, Joan Barreda, foram para a Honda. Mas o primeiro rali do piloto português com a marca japonesa terminou em decepção, com sua moto queimando na quinta etapa.

Mas o resto do ano trouxe uma boa temporada no campeonato mundial de cross-country, com uma vitória no Abu Dhabi Desert Challenge, antes de Gonçalves conseguir sua primeira vitória no Dakar em 2015.

Gonçalves liderou os esforços da Honda, terminando como vice-campeão, perdendo para a lenda do Dakar, Marc Coma, e reivindicando uma das principais ameaças à série invicta da fabricante austríaca, KTM, no lendário rali.

Ele estava prestes a conseguir em 2016, liderando o evento no dia de descanso, mas uma combinação de um acidente, um problema mecânico e uma penalidade pesada apagou suas aspirações. Ele terminou em sexto no ano seguinte e não fez o Dakar em 2018, depois que um acidente em um treino o deixou com uma lesão no ombro.

No final de 2018, Gonçalves caiu nas competições nacionais e sofreu uma lesão no baço que exigia cirurgia, mas se recuperou a tempo para o Dakar de 2019. No entanto, seu período com a Honda chegaria a um fim discreto, quando abandonou apenas cinco dias no evento.

Até então, a Speedbrain estava trabalhando com a fabricante indiana Hero e, em 2020, reuniu Gonçalves, que se juntou ao projeto em desenvolvimento para liderar sua lista ao lado de Joaquim Rodriguez.

