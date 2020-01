GALERIA: Conheça os maiores vencedores do Dakar entre os carros

Medalhista de bronze no tiro esportivo nas Olimpíadas de 2012 e campeão do Dakar no ano passado, Nasser Al-Attiyah conseguiu seu terceiro título do rali mais difícil do mundo em 2019. Desde que o Rally deixou a África, em 2009, Stephane Peterhansel (quatro vezes) e Carlos Sainz (duas vezes), pai de Carlos Sainz Jr, piloto da Fórmula 1, também repetiram glórias. Giniel de Villiers e Nani Roma têm um título cada.

Confira abaixo os maiores vencedores do Rally Dakar:

Galeria Lista Stéphane Peterhansel, 7 títulos (mais 6 em motos) 1 / 18 Foto de: A.S.O. 2004: Mitsubishi Pajero 2005: Mitsubishi Pajero 2007: Mitsubishi Pajero 2012: Mini All 4 Racing 2013: Mini All 4 Racing 2016: Peugeot 2008 DKR 2017: Peugeot 2008 DKR Ari Vatanen, 4 títulos 2 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1987: Peugeot 205 T16 1989: Peugeot 405 T16 1990: Peugeot 405 T16 1991: Citroën ZX Nasser Al-Attiyah, 3 títulos 3 / 18 Foto de: Volkswagen Motorsport 2011: Volkswagen Touareg 3 2015: Mini All 4 Racing 2019: Toyota Hilux René Metge, 3 títulos 4 / 18 Foto de: Porsche AG 1981: Range Rover 1984: Range Rover 1986: Porsche 959 Hiroshi Masuoka, 2 títulos 5 / 18 Foto de: Mitsubishi Motors 2002: Mitsubishi Pajero 2003: Mitsubishi Pajero Carlos Sainz, 2 títulos 6 / 18 Foto de: Peugeot Sport 2010: Volkswagen Touareg 2 2018: Peugeot 3008 DKR Maxi Jean-Louis Schlesser, 2 títulos 7 / 18 Foto de: Gauloises Racing 1999: Schlesser-Renault 2000: Schlesser-Renault Jacky Ickx, 1 título 8 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1983: Mercedes 280 G Patrick Zaniroli, 1 título 9 / 18 1985: Mitsubishi Pajero Juha Kankkunen, 1 título 10 / 18 Foto de: Peugeot Sport 1988: Peugeot 205 T16 Hubert Auriol, 1 título 11 / 18 1991: Mitsubishi Pajero Bruno Saby, 1 título 12 / 18 1993: Mitsubishi Pajero Kenjiro Shinozuka, 1 título 13 / 18 1997: Mitsubishi Pajero Jean-Pierre Fontenay, 1 título 14 / 18 1998: Mitsubishi Pajero Jutta Kleinschmidt, 1 título 15 / 18 2001: Mitsubishi Pajero Luc Alphand, 1 título 16 / 18 Foto de: Mitsubishi Motors 2006: Mitsubishi Pajero Giniel de Villiers, 1 título 17 / 18 Foto de: Volkswagen Motorsport 2009: Volkswagen Touareg 2 Nani Roma, 1 título 18 / 18 Foto de: X-Raid Team 2014: Mini All 4 Racing

Confira os vencedores do Dakar entre os carros em todas as edições do Rally: