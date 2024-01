Marcelo Medeiros, único brasileiro entre os quadriciclos do 46º Dakar, sofreu acidente neste domingo (14) durante a disputa da sétima etapa da competição. O maranhense liderava o trecho cronometrado quando caiu com seu Yamaha Raptor #177, no quilômetro 165 do percurso (do total de 483), no meado do trecho de cânions da especial do dia, entre Riad e Al Duwadimi.

Durante a queda, o representante da Tag Racing, teve um trauma no peito, considerada não grave. Foi resgatado pela equipe médica do evento, liberado em seguida. O incidente acabou por eliminar o piloto da sua sexta participação do desafio off road mais relevante do planeta.

Nesta edição, Medeiros vinha performando seu melhor resultado em toda a sua história dentro do Dakar. Das seis etapas que ele completou, com três vitórias e dois terceiros lugares e uma quarta posição. Configurava em terceiro na somatória acumulada na categoria com grandes chances de terminar a competição dentro dos três melhores pilotos.

Dentro do Dakar, Marcelo Medeiros computou no ano passado quatro vitórias consecutivas e concluiu na nona posição entre os quadriciclos. Em 2022, o piloto de São Luís (MA) completou em sexto em estreia na Arábia Saudita.

O competidor da TAG Racing conta com outras três participações, quando a competição aconteceu na América do Sul. Em sua estreia, em 2016, e no ano seguinte o maranhense não finalizou a prova. Em 2018, ficou em quarto lugar entre os quadriciclos. Esta foi a terceira vez que deixa de completar as especiais, nas suas seis participações.

O roteiro da 46ª edição do Dakar terá aproximadamente 8 mil quilômetros, dos quais cerca de 4,7 mil são de trechos cronometrados. Este ano, o percurso do Dakar terá até 60% de trechos inéditos e em quase todas as etapas passam por dunas.

O Dakar 2024 conta pontos para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM).

Para acompanhar o Dakar, na TV aberta, a Bandeirantes apresenta reportagens diárias in loco nos programas Jogo Aberto (11 horas) e Esporte Total (meia-noite e meia), além de boletins nos semanais Band Esporte Clube (sábado, 13 horas) e Show do Esporte (domingo, 10 horas). Na TV por assinatura, o canal BandSports apresenta cobertura nas edições do programa Supermotor, com Celso Miranda, nos dias 10, 17 e 24 de janeiro (quartas-feiras), às 20 horas. A ESPN tem programas diários a partir das 20h30, até o dia 19 de janeiro, com apresentação de Thiago Alves e comentários de Edgard Mello Filho e Matheus Pinheiro.

