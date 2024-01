Baumgart e Andreotti sobem mais uma posição no Dakar

A oitava etapa do Dakar, disputada nesta segunda-feira (15), com 458 quilômetros cronometrados entre Al Dawadimi e Ha'il, foi de surpreendente tranquilidade, pelo menos para a dupla brasileira formada por Cristian Baumgart e Beco Andreotti, da X Rally, na categoria carros.

Com o Prodrive Hunter, os tetracampeões do Sertões fecharam o dia com o 20º tempo e subiram mais uma posição na classificação geral dos carros, ocupando agora o 12º posto.

“Um dia bom, bem rápido, com muita areia na primeira metade. A segunda parte fomos para as pedras, onde cuidado era a regra. Chegamos bem, foi tudo certo”, resumiu o navegador Beco Andreotti.



“A primeira parte foi bem divertida e rápida no meio das dunas, apesar da areia bem fina e pesada. Foi muito prazeroso. No final foi muita pedreira e navegação. Foi um dia para andar entre os 20 primeiros, e estamos cumprindo com a estratégia tentando sempre subir mais posições no ranking geral”, seguiu Cristian.



Dupla experiente – a mais longeva da história do rali brasileiro -, eles sabem que tranquilidade no Dakar não é algo corriqueiro. “Hoje foi tranquilo, foi divertido. Sabemos que o Dakar não é assim e isso não dura muito. Então, vamos esperar por alguma pedreira amanhã”, concluiu. De Ha’il, a caravana do Dakar segue para Al Ula com 417 quilômetros cronometrados e um total de 639.



Já Marcos Baumgart e Kleber Cincea, que abandonaram a prova no domingo (14) após um problema mecânico terminal, retornaram ao Brasil nesta segunda-feira.

Motorsport Business #9 – ANDRÉ DUEK: Vida de corridas e negócios, e o valor de empreender nas pistas



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #264 – O que Gil de Ferran deixa para o automobilismo?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!