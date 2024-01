A vitória da segunda-feira entre os carros no Dakar é do Brasil! Lucas Moraes conquistou seu primeiro triunfo no principal rally do mundo em uma disputa bem apertada, apenas nove segundos à frente do segundo colocado, Mattias Ekstrom e 01min09s à frente do saudita Yazeed Al-Rajhi, que assumiu a liderança geral dos carros.

Com o resultado de hoje, Moraes deu um salto na classificação, indo da oitava para a quarta posição, com uma defasagem de pouco mais de nove minutos. Já entre os quadriciclos, Marcelo Medeiros teve um dia complicado, perdendo mais de 28min em relação ao vencedor do estágio e deixando a liderança da classe.

Foi um dia muito competitivo para os carros no estágio entre Al Duwadimi e Al Salamiya, com 438km de extensão. Diversos pilotos se revezaram na liderança, e a briga pela vitória durou até o final entre Moraes, com a Toyota, Ekstrom com a Toyota, Al-Rajhi da Overdrive e o atual campeão, Nasser Al-Attiyah, da Prodrive.

Com pouco mais de 100km para o fim, com o trecho mais complicado ainda pela frente, Lucas já estava à frente, mas Al-Attiyah foi se aproximando até tomar a ponta no checkpoint de 352km. A vantagem do catariano subiu para 22s no penúltim ponto de referência, mas Moraes teve um sprint final impressionante para levar a vitória.

Ekstrom foi o segundo, a nove segundos, com Al-Rahji em terceiro a pouco mais de 01min, enquanto Al-Attiyah foi o quarto a 01min33s de Lucas. Romain Dumas completou o top 5, a 02min01s.

Na classificação geral, Al-Rahji assumiu a liderança com 13h07min29s, apenas 29s à frente de Carlos Sainz. Ekstrom é o terceiro colocado, a 08min29s do saudita.

Com a vitória desta segunda-feira, Lucas subiu para a quarta posição, com uma defasagem de 09min17s dos líderes. Cristian Baumgart e Beco Andreotti subiram para a 26ª colocação, a 01h17min06s e uma penalização de um minuto, enquanto Marcos Baumgart e Kléber Cincea voltaram a aparecer na classificação geral após problemas no domingo. A dupla está em 42º a 32h02min52s e uma penalização de 23h30min.

Classificação dos carros após o estágio 3 (08/01)

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Yazeed Al-Rajhi Toyota 13h07min29s 2 Carlos Sainz Audi +29s 3 Mattias Ekstrom Audi +08min26s 4 Lucas Moraes Toyota +09min17s 5 Nasser Al-Attiyah Prodrive +10min49s 6 Stephane Peterhansel Audi +18min05s 7 Mathieu Serradori SRT +18min32s 8 Romain Dumas Toyora +19min58s 9 Sebastien Loeb Prodrive +24min58s 10 Vaidotas Zala Mini +26min12s

Motos

A classe das motos teve uma segunda-feira polêmica. Nas areias sauditas, Pablo Quintanilla havia ficado com a vitória do estágio, com Joan Barreda em segundo e Kevin Benavides em terceiro. Porém, horas após o fim da disputa, a direção divulgou uma série de punições que mudaram a classificação final do estágio.

Quintanilla e Barreda foram penalizados por excederem o limite de velocidade de 30km/h em um trecho determinado do estágio. Quintanilla, do Chile, chegou a 84km/h em certo ponto, tomando seis minutos de penalização. Já o espanhol Barreda cometeu a infração duas vezes, recebendo 12 minutos. Os dois foram de primeiro e segundo, respectivamente, para 7º e 15º.

Com isso, a vitória do dia ficou com o argentino Kevin Benavides, seguido de Ricky Brabec e do francês Adrian van Beveren.

Na classificação geral da classe, Ross Branch segue na liderança com 14h32min51s, 03min11s à frente de Jose Ignacio Cornejo, vencedor do domingo, enquanto Brabec completa o top 3 a 05min08s.

Quadriciclos

Nos quads, a vitória do dia ficou com o francês Alexandre Giroud, enquanto Marcelo Medeiros, único representante brasileiro na classe, foi o quarto colocado. Medeiros, porém, não teve um bom dia, perdendo 28min01s para Giroud.

Com isso, Medeiros caiu para a terceira posição na classificação geral, 14min52s atrás do novo líder, Juraj Varga, enquanto Manuel Andujar subiu para segundo, a 01min21s do eslovaco.

UTVs - Protótipos (T3)

Marcelo Gastaldi e Carlos Sachs foram os brasileiros melhores colocados na classe, terminando o dia na quinta posição, 12min04s atrás dos vencedores, Mitchell Guthrie e Kellon Walch. Gustavo Gugelmin, navegador do americano Austin Jones, ficou logo atrás, em sexto.

Na classificação geral, Jones e Gugelmin estão em sexto, a 44min24s dos líderes Eryk Gozcal e Oriol Mena, enquanto Gastaldi e Sachs ocupam a oitava posição, a 01h11min48s.

UTVs de Produção

O brasileiro Cristiano Batista, que faz dupla com o espanhol Fausto Mota, foi o melhor colocado entre os representantes do país nesta segunda-feira, terminando em quinto, a 08min38s do vencedor, o saudita Seaidan. Rodrigo Varela e Enio Bozzano terminaram em sétimo, a 24min57s.

Com isso, Varela e Bozzano caíram para a quarta posição na classificação geral, 21min46s atrás dos líderes, Farres Güell e Ortega Gil, logo à frente de Batista e Mota

