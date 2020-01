O Dakar 2020 terminou na semana passada, mas as histórias do maior rali do mundo deste ano ficarão para sempre. Um dos personagens mais marcantes do evento foi o brasileiro Reinaldo Varela, que ao lado do navegador Gustavo Gugelmin, levou UTV #402 para a nona posição.

Como aconteceu o improviso de substituir um volante quebrado por uma chave, a presença de Fernando Alonso na competição, a morte do português Paulo Gonçalves, as pedras que atrapalharam a vida dos brasileiros são apenas alguns dos assuntos na edição #026 do Podcast Motorsport.com.

Confira imagens de Reinaldo Varela no Dakar 2020