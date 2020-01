O motociclista holandês Edwin Straver faleceu aos 48 anos uma semana após seu acidente no Rally Dakar 2020.

Straver estava pilotando uma KTM 450 EXC na categoria 'Original by Motul' do Dakar, que proíbe equipes de assistência. Ele caiu durante a penúltima etapa da competição na Arábia Saudita, em 16 de janeiro.

Foi relatado que Straver "não teve batimentos cardíacos por 10 minutos" após o acidente, mas o holandês foi ressuscitado pelos médicos que chegaram ao local.

Ele foi transportado de helicóptero para um hospital na capital da Arábia Saudita, Riade, onde permaneceu em estado crítico por vários dias e "ficou claro que ele permaneceria inconsciente", conforme comunicado.

No início desta semana, Straver foi transportado de volta para a Holanda. Com dano cerebral muito significativo, a respiração assistida foi interrompida em consulta com a família do motociclista e ele faleceu nesta sexta-feira.

Straver - um engenheiro de manutenção que possuía uma empresa em Rijswijk - estava disputando seu terceiro Rally Dakar, tendo vencido a classe 'Original by Motul' em sua segunda participação, no ano passado, no Peru.

Ele é o segundo piloto a falecer como resultado de um acidente na edição de 2020, depois que o vice-campeão de 2015, o português Paulo Gonçalves, sofreu um acidente fatal em alta velocidade no dia 12 de janeiro, durante a sétima etapa.

