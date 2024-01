Rally Dakar: irmãos Baumgart superam desafios e miram evolução

As duplas brasileiras da equipe X Rally superaram os desafios reservados pelos 438 quilômetros cronometrados da terceira etapa do Dakar, disputada nesta segunda-feira (8), dia que marca o início da etapa maratona, na qual os veículos de competição têm apenas duas horas reservadas para manutenção e reparos.



Foi um dia de objetivos cumpridos para os irmãos Marcos e Cristian Baumgart, em dia de vitória brasileira entre os carros com o Toyota de Lucas Moraes. Depois de ter enfrentado um vazamento de câmbio na etapa anterior, Marcos Baumgart e Kleber Cincea tiveram um dia considerado “limpo”.



“Especial sem parar nenhuma vez; foi do começo ao fim - largou, chegou. Porém, foi bem difícil em pilotagem e especialmente em navegação”, destacou o navegador Kleber Cincea. “As dunas eram muito altas e um trecho muito longo. No geral, foi uma boa evolução para nós por causa do ritmo que conseguimos imprimir hoje”, analisou.



Marcos Baumgart lembra que o resultado poderia ter sido melhor – em um trecho de cânions, a dupla ficou “presa” atrás da poeira de outro carro à frente e perdeu muito tempo. “Talvez terminássemos o dia entre os dez, mas o Dakar está só no começo. O carro está inteiro, estamos bem e amanhã vamos buscar uma posição entre os dez”, afirmou.



Cristian Baumgart fechou o dia com o 20º tempo junto do navegador Beco Andreotti e aparece na 25ª posição na classificação geral da prova entre os carros e apostou em um acerto de suspensão mais enrijecida no Prodrive Hunter, com foco por mais velocidade na parte final da especial de 438 quilômetros.



“Pegamos muita pedra na parte inicial e estávamos com a suspensão mais dura, mas depois conseguimos vir em um ritmo bem forte. O problema é que dali em diante, apesar de estarmos mais rápidos, era difícil passar os outros carros e ficamos um bom tempo na poeira. No geral, amanhã largamos mais à frente e vai ser um dia ainda melhor”, falou Cristian.



A quarta etapa reserva 299 quilômetros cronometrados em um total de 631 entre Al Salamiya e Al-Hofuf, na Arábia Saudita.



Resultado – ETAPA 03 – CARROS (Top-5)

07/01 – Al Henakiyah > Al Duwadimi – 463 kms

1. Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota) – 4h14min51s

2. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi) - +9s

3. Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota) - +1min09s

4. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Prodrive) - +1min33s

5. Romain Dumas/Max Delfino (Toyota) - +2min1s

13. Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Prodrive) - +17min17s

20. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (Prodrive) - +23min12s



DAKAR 2024 (7.891 km totais | 4.727 km de especiais)

Data: Etapa – Início > Destino – Kms Totais/Kms Cronometrados

05/01: Prólogo – Al Ula – 157 km/27 km

06/01: Etapa 01 – Al Ula > Al Henakiyah – 541/414 km

07/01: Etapa 02 – Al Henakiyah > Al Duwadimi – 655/463 km

08/01: Etapa 03 – Al Duwadimi > Al Salamiya – 733/438 km

09/01: Etapa 04 – Al Salamiya > Al-Hofuf – 631/299 km

10/01: Etapa 05 – Al Hofuf > Shubaytah – 645/118 km

11-12/01: Etapa 06 – Shubaytah > Shubaytah (48 horas) – 781/572 km

13/01: Dia de Descanso

14/01: Etapa 07 – Riyadh > Al Dawadimi – 873/483 km

15/01: Etapa 08 – Al Dawadimi > Hail – 678/458 km

16/01: Etapa 09 – Hail > Al Ula – 639/417 km

17/01: Etapa 10 – Al Ula > Al Ula – 612/371 km

18/01: Etapa 11 – Al Ula > Yanbu – 587/480 km

19/01: Etapa 12 – Yanbu > Yanbu – 328/175 km

