A sexta especial do Dakar foi vencida por Carlos Sainz nos carros. O multicampeão dos ralis liderou praticamente de 'ponta a ponta' nos 348km entre Al Qaisumah e Ha’il e foi o vitorioso com a Mini. É o segundo triunfo do espanhol em 2021 - ele ganhou também na abertura.

Yazeed Al Rajhi foi o segundo. Também de Toyota, Nasser Al-Attiyah terminou no terceiro lugar e segue na vice-liderança geral. O príncipe do Catar, porém, diminuiu a vantagem de Stéphane Peterhansel. O francês foi o quarto do dia e tem liderança de 5min53s. Top-10:

Pos Piloto Carro Tempo/Diferença 1 Stephane Peterhansel Mini 22hr14m03s 2 Nasser Al-Attiyah Toyota 5m53s 3 Carlos Sainz Mini 40m39s 4 Jakub Przygonski Toyota 1hr11m36s 5 Nani Roma BRX 1hr36m55s 6 Brian Baragwanath’ Century 1hr50m32s 7 Vladimar Vasilev Mini 2hr05m47s 8 Khalid Al Qassimi Peugeot 2hr07m21s 9 Giniel de Villiers Toyota 2hr12m12s 10 Martin Prokop Ford 2hr29m07s

Motos

A sexta disputa das duas rodas teve nova vitória de Joan Barreda. O espanhol da Honda ficou 13s à frente de Ross Branch, da Yamaha. Daniel Sanders ficou em terceiro, seguido por Ricky Brabec e Matthias Walkner.

Outro destaque é a tabela geral, que agora tem Toby Price na liderança. O australiano tem 2min de vantagem para o argentino Kevin Benavides, que correu de nariz quebrado com a Honda e perdeu a ponta. Seu 'companheiro' chileno José Ignacio Cornejo fecha o top-3. Veja:

Pos Piloto Moto Tempo/Diferença 1 Toby Price KTM 24h08m43s 2 Kevin Benavides Honda 2m16s 3 Jose Ignacio Cornejo Honda 2m57s 4 Ross Branch Yamaha 3m41s 5 Xavier de Soultrait Husqvarna 3m41s 6 Sam Sunderland KTM 4m23s 7 Joan Barreda Honda 6m25s 8 Skyler Howes KTM 10m12s 9 Lorenzo Santolino Sherco 13m46s 10 Pablo Quintanilla Husqvarna 15m13s

Brasileiros nos UTVs

Reinaldo Varela e o navegador Maykel Justo ficaram no sexto posto do dia. Com isso, a dupla brasileira da Can-Am sobe para o sexto lugar geral, a 1h25min11s dos ponteiros: os 'companheiros' poloneses liderados pelo piloto Aron Domzala.

Na especial, porém, o triunfo ficou com o príncipe Khalifa-Al Attiyah, irmão mais novo de Nasser, tricampeão do Dakar nos carros. Com o resultado desta sexta-feira, Domzala supera, no geral, o chileno Francisco López Contardo, que até então ocupava o primeiro lugar.

Caminhões

Airat Mardeev, da Rússia, bateu o compatriota Dmitry Sotnikov (líder no geral, como mostra a tabela abaixo) para vencer a especial do dia em 4h08min52s e liderar o 1-2-3 da Kamaz. Anton Shibalov foi quem fechou a sexta em terceiro.

Pos Competidores Caminhão Tempo/Diferença 1 D SOTNIKOV

R AKHMADEEV I AKHMETZIANOV KAMAZ 24h26min18s 2 A SHIBALOV

D NIKITIN I TATARINOV KAMAZ 0:37:34 3 A MARDEEV

D SVISTUNOV A GALIAUTDINOV KAMAZ 1:01:43 4 M MACIK

F TOMASEK D SVANDA BIG SHOCK 1:02:33 5 A LOPRAIS

P POKORA K ALKENDI INSTAFOREX LOPRAIS 1:07:00 6 A VISHNEUSKI

M NOVIKAU S SACHUK MAS-SPORTAUTO 1:42:01 7 M VAN DEN BRINK

W DE GRAAF D KOZLOVSKY MAMMOET 2:10:29 8 I CASALE

A LEON D HOFFMANN TATRA BUGGYRA 2:15:39 9 A KARGINOV

A MOKEEV I LEONOV KAMAZ 2:24:20 10 M SOLTYS

D SCHOVANEK T IKOLA TATRA BUGGYRA 2:32:45

