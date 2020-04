Audi anuncia saída do DTM e deixa categoria com futuro incerto

A Audi anunciou nesta segunda-feira que deixará o DTM ao final de 2020. Entre os motivos, o desejo de concentrar suas energias nos projetos de clientes e na Fórmula E, além de citar as consequências econômicas negativas por causa da pandemia de coronavírus.

Sabe-se, no entanto, que a Audi estava avaliando seu futuro na categoria mesmo antes da crise do Covid-19.

A vem após a ‘marca-mãe’ Volkswagen encerrar seus programas de automobilismo não elétrico no ano passado e deixa a BMW como a única fabricante do DTM.

"A Audi fez o DTM e o DTM fez a Audi", comentou Markus Duesmann, presidente do Conselho de Administração da Audi. "Impulsionaremos nossa transformação em um provedor de mobilidade elétrica sustentável e esportiva.”

"A Fórmula E oferece uma plataforma muito atraente para isso. Para complementá-la, estamos investigando outros formatos progressivos de automobilismo para o futuro."

Berger admite incerteza sobre futuro do DTM

A saída da Audi é outro duro golpe para o DTM, pouco depois de ter sofrido a perda da equipe R-Motorsport Aston Martin, após apenas uma temporada.

Um grid de 16 carros foi montado para a temporada adiada por causa do coronavírus deste ano, com a Audi aumentando seu envolvimento para nove carros, incluindo três a serem montados pela equipe de clientes WRT.

O presidente do ITR, Gerhard Berger, respondeu à notícia da saída da Audi em um comunicado, admitindo que o futuro do DTM agora está entrando em uma fase crítica.

"Hoje é um dia difícil para o automobilismo na Alemanha e em toda a Europa. Lamento profundamente a decisão da Audi de se retirar do DTM após a temporada de 2020. Embora respeitemos a posição da diretoria, a natureza de curto prazo deste anúncio apresenta à ITR, nosso parceiro BMW e nossas equipes uma série de desafios específicos.”

"Dada a nossa associação comum e as dificuldades particulares que todos enfrentamos durante a pandemia da Covid-19, teríamos esperado uma abordagem mais unida.”

"Esta decisão piora a situação, e o futuro do DTM agora depende muito de como nossos parceiros e patrocinadores reagirão à essa decisão. No entanto, espero que a Audi realize sua saída planejada adequadamente, com responsabilidade e em parceria total com a ITR.”

"Meu compromisso permanece com o próximo ano e com a garantia de proporcionar a nossas centenas de milhares de fãs uma temporada emocionante e competitiva.”

"Mas, assim que possível, também quero criar segurança de planejamento para nossas equipes participantes, patrocinadores e todos cujo trabalho depende do DTM."

A Audi tem sido o principal pilar do DTM desde o relançamento do campeonato em 2000, primeiro com uma equipe semi-oficial com o programa TT-R da Abt Sportsline e desde 2004 como participante oficial.

Ela também fez parte do 'velho' DTM por três temporadas (entre 1990 e 1992), conquistando dois títulos na época e conquistou mais nove coroas na era atual da série com Laurent Aiello, Mattias Ekstrom, Timo Scheider e Martin Tomczyk, Mike Rockenfeller e, mais recentemente, Rene Rast.

Veja as pinturas dos carros da Audi no DTM para 2020

Galeria Lista Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 1 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 2 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 3 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 4 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 5 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline 6 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 7 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 8 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 9 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 10 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 11 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Rene Rast, Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 DTM 12 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 13 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 14 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 15 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 16 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 17 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM 18 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 19 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 20 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 21 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 22 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 23 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Mike Rockenfeller, Audi Sport Abt Sportsline Audi RS5 DTM 24 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 25 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 26 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 27 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 28 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 29 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Loic Duval, Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 DTM 30 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 31 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 32 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 33 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 34 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 35 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Jamie Green, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 36 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport Audi Sport liveries for 2020 DTM season 37 / 38 Foto de: Audi Communications Motorsport René Rast, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM 38 / 38 Foto de: Alexander Trienitz

O dia em que o Barão Vermelho 'invadiu' o GP do Brasil em uma Kombi velha