O jornal Corriere della Sera relata que Alex Zanardi, gravemente ferido em um acidente de bicicleta de mão em junho deste ano, está respondendo a vozes com gestos, tendo recuperado a audição e visão após uma série de cirurgias cerebrais.

Zanardi, de 54 anos, continua internado no departamento de neurocirurgia do hospital de Pádua. O relatório diz que ele consegue apertar as mãos e levantar o polegar em resposta a perguntas.

Entende-se que ele reconhece sua esposa Daniela, que o visita todos os dias, mas não pode falar devido a um buraco na garganta que os médicos mantiveram aberto por precaução, caso sofresse alguma recaída em sua recuperação.

Os médicos tiveram que reconstruir crânio e rosto de Zanardi após o forte impacto com um caminhão, e eles acreditam que ele recuperará a maioria de suas funções cerebrais. Ele sofreu o acidente durante uma das etapas da corrida de revezamento da handbike ‘Obiettivo tricolore’ no dia 19 de junho.

Relatos de testemunhas dizem que ele perdeu o controle, capotou e entrou na pista em sentido contrário, onde bateu em um veículo de carga.

Depois de ser transferido para o hospital Santa Maria alle Scotte de Siena, Zanardi passou por três horas de neurocirurgia e cirurgia maxilofacial (relacionada à face). Ele foi então colocado em coma induzido.

Depois de mais duas operações, ele apresentava sinais de melhora e, em 21 de julho, foi transferido para as instalações de reabilitação de Villa Beretta na Costa Masnaga, perto da cidade de Lecco, ao norte de Milão. Nessa época, sua sedação foi reduzida e ele saiu do coma.

No entanto, logo após a transferência, sua condição piorou e, em 24 de julho, ele foi transferido novamente para a unidade de terapia intensiva do Hospital San Raffaele, localizado entre o centro de Milão e Monza.

Lá, ele logo foi submetido a uma nova cirurgia sob o professor Pietro Mortini, o diretor de neurocirurgia da instalação, para o que o hospital chamou de "complicações tardias devido ao ferimento primário na cabeça".

Depois desse susto, a atualização anterior foi que Zanardi havia mostrado “melhorias clínicas” em seu estado.

Zanardi é um dos principais atletas paralímpicos, tendo conquistado quatro medalhas de ouro em sua handbike nos jogos de 2012 e 2016, no Rio de Janeiro.

O italiano teve passagem pela F1 e ganhou o campeonato da Indy (CART) duas vezes, antes de um acidente em Lausitzring, em 2001, que resultou na amputação de ambas as pernas.

