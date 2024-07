A partir desta sexta-feira (5), Felipe Drugovich (Porto | Drugovich | Localiza | Stilo) disputa mais uma etapa do European Le Mans Series (ELMS), desta vez no icônico Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália. A 3ª rodada da temporada, assim como as anteriores, terá quatro horas de duração.

Depois de fazer sua estreia nas 24 Horas de Le Mans em junho, Drugovich volta a competir na equipe Vector Sport, dividindo mais uma vez a pilotagem do Oreca / Gibson com o irlandês Ryan Cullen e com o monegasco Stéphane Richelmi.

“Gosto muito de Ímola”, destaca Felipe Drugovich, piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1. “Não corri com a Vector nas 24 Horas, mas a equipe melhorou muito em relação à etapa anterior do ELMS. Então acredito que Ímola poderá ser uma boa oportunidade para continuamos essa evolução e para buscarmos um top 5 na tomada de tempos e na corrida”, aposta o piloto de Maringá (PR).

Felipe Drugovich compete na divisão LMP2, a principal do ELMS, com 20 carros e mais de 60 pilotos inscritos.

A programação da 3ª etapa do ELMS prevê dois treinos livres na sexta-feira, às 6h30 e 10h40 (horário de Brasília) e um no sábado, às 4h30. A tomada de tempos será disputada às 9 horas do sábado e a corrida terá sua largada às 6h30 do domingo.

A Motorsport TV Brasil transmitirá a tomada de tempos e a corrida ao vivo em seu canal no YouTube.

