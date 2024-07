A European Le Mans Series deu nesta sexta-feira o pontapé inicial para a terceira etapa da temporada 2024, as 4 Horas de Ímola. E, ao final da sessão de 90 minutos, o carro #34 da Inter Europol, comandado por Clément Novalak, Luca Ghiotto e Oliver Gray, terminou na ponta.

Na classe principal, a LMP2, o #34 da Inter Europol terminou na frente com um tempo de 01min31s236, quase 0s2 à frente do #14 da AO by TF do trio de Robert Kubica, Louiz Délétraz e Jonny Edgar. Completou o top 3 o #37 da COOL Racing, formado por Paul-Loup Chatin, Lorenzo FLuxá e Malthe Jakobsen.

Único representante brasileiro na LMP2 principal, Felipe Drugovich, que corre ao lado do irlandês Ryan Cullen e do monegasco Stéphane Richelmi no #10 da Vector Sport, terminou em 12º na classificação geral e em 10º na classe.

Na LMP2 Pro-Am, o trio #20 da Algarve Pro Racing, formada por Richard Bradley, Kriton Lendoudis e Alex Quinn foi o mais rápido com a quinta posição geral e um tempo de 01min31s787, seguido do #29 da Richard Mille by TDS, de Grégoire Saucy, Mathias Beche e Rodrigo Salles.

Daniel Schneider, que corre com o #21 da United Autosports ao lado de Oliver Jarvis e Andy Meyrick, ficou em quarto na classe, enquanto Nelsinho Piquet, Anthny Wells e Matt Bell, do trio #19 da Virage, terminaram na sexta posição.

Já na LMP3, a liderança ficou com o #88 da Inter Europol, com o trio formado pelo britânico Kai Askey, o emiradense Alexander Bukhantsov e o moçambicano Pedro Perino com um tempo de 01min39s053, menos de um décimo à frente do #31 da Racing Spirit of Léman de Jacques Wolff, Jean-Ludovic Foubert e Antoine Doquin.

Para fechar, na LMGT3 tivemos Brasil na liderança. O #57 da Kessel Racing, que tem o tricampeão da Stock Car Daniel Serra ao lado do francês Esteban Masson e do japonês Takeshi Kimura foi o mais rápido com 01min42s386, apenas 0s018 à frente de Martin Berry, Jonathan Adam e Lorcan Hanafin no #97 da Grid Motorsport by TF.

A ELMS tem mais uma sessão nesta sexta-feira, com um treino livre exclusivo para pilotos bronze a partir das 10h40, horário de Brasília. No sábado, as atividades começam com o terceiro e último treino livre, às 04h30, enquanto a classificação, com transmissão da Motorsport.tv Brasil, começa a partir das 09h. Não perca!

Max CONTESTA punição, Lando 'ARREGA' pós-lance "PATÉTICO"! Ricciardo na WILLIAMS? Alpine NO HOLOFOTE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!