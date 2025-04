Yuki Tsunoda detalhou a linha do tempo da promoção à Red Bull antes do GP do Japão de Fórmula 1, revelando que ainda não conversou com o mentor, Helmut Marko.

Logo após o GP da China, a equipe de Milton Keynes tomou a decisão implacável de trocar Tsunoda por Liam Lawson, depois de dois fins de semana difíceis para o neozelandês a bordo do Red Bull RB21, com Tsunoda assumindo o lugar no Japão, enquanto Lawson retorna à equipe satélite Racing Bulls.

O japonês disse que foi informado logo após o fim de semana de Xangai pelo chefe da equipe, Christian Horner, de que poderia haver alguma notícia iminente sobre seu futuro. Contudo, Tsunoda disse que ainda não teve notícias de Marko, o que ele considerou “incomum”.

“A primeira ligação que recebi foi de Christian, logo depois da China, dizendo que eu deveria estar preparado para quando as coisas mudassem um pouco”, disse Tsunoda. “Acho que foi na terça-feira ou algo do gênero."

“Surpreendentemente, [Marko] ainda não me ligou, o que é muito incomum. Portanto, não tenho certeza se ele estava ocupado com outras coisas. Mal posso esperar para vê-lo, para saber como ele vai reagir à minha mudança. Mas, sim, é muito incomum. Da F3 à F1, ele estava sempre me ligando, mas dessa vez ele não me ligou. Ainda temos um bom relacionamento, então vamos ver como ele reage a isso.”

