Max Verstappen sugeriu que a Red Bull precisa concentrar em consertar o RB21, que apresenta problemas na temporada 2025 da Fórmula 1, em vez de preocupar com o segundo assento da equipe.

Depois de dois fins de semana difíceis ao lado de Verstappen, a equipe de Milton Keynes rebaixou Liam Lawson para a Racing Bulls, com Yuki Tsunoda indo na direção oposta a partir do GP do Japão deste final de semana.

Embora a Red Bull tenha a responsabilidade de mudar seus quatro pilotos entre as duas equipes que possui, e já tenha feito isso no passado, dar a Lawson apenas duas rodadas para se adaptar foi considerado particularmente cruel por colegas e observadores.

O ex-piloto de F1 Giedo van der Garde comparou a abordagem da Red Bull a "bullying" em seu perfil no Instagram: "Sim, você precisa ter um bom desempenho. Sim, a pressão é insana. Mas, na minha opinião, isso se aproxima mais de bullying ou de um movimento de pânico do que de conquistas reais de atletas de alto nível", disse ele. "Eles tomaram uma decisão - plenamente conscientes - deram a Liam duas corridas apenas para esmagar seu espírito."

A postagem foi curtida por Verstappen, que, de acordo com o conselheiro da equipe Helmut Marko, discordou da decisão de trocar os pilotos. E embora o holandês não quisesse se estender muito sobre sua própria opinião, ele disse que não interagiu com a mensagem de Van der Garde por engano e sentiu que o foco principal da Red Bull deveria ser a dirigibilidade e o desempenho de seu difícil carro de 2025.

"Bem, eu curti o texto, então acho que isso fala por si só, certo? Não foi um erro", disse ele. "Minha reação foi compartilhada com a equipe, mas em geral. Não apenas a troca, sobre tudo. Já havíamos discutido isso durante o último fim de semana de corrida e na fábrica."

Quando perguntado se concordava com a decisão, ele respondeu: "Às vezes, não é necessário compartilhar sempre tudo em público."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Acho que nosso principal problema é que nosso carro não está onde queremos que esteja. Todos sabem disso dentro da equipe e é nisso que eu me concentro, para ser honesto. Porque, assim que o carro estiver mais competitivo e mais dirigível em geral, acho que até mesmo no segundo carro você conseguirá fazer as coisas com um pouco mais de naturalidade."

"Liam fez 11 corridas ou algo assim no total [antes de 2025], mas em um período de tempo diferente. E acho que, para os novatos, o início da temporada é muito difícil, porque a maioria dessas pistas nunca foi percorrida por eles. Portanto, todos esses cenários não ajudam."

Verstappen, que passou um tempo na fábrica da Red Bull no Reino Unido para se aprofundar com os engenheiros da equipe nos problemas de seu carro, disse que não há apenas um problema que esteja causando a instabilidade e a falta de equilíbrio do RB21.

"Ele está um pouco mais nervoso, um pouco mais instável em diferentes fases da curva", explicou o holandês. "Acho que é uma combinação de muitas coisas. Depende também da velocidade da curva, do asfalto, dos pneus, do superaquecimento, das lombadas, dos meios-fios. Algumas pistas são mais limitantes do que outras. Alguns problemas são mais fáceis de resolver do que outros. Todos estão se esforçando ao máximo para deixar o carro mais rápido."

O holandês vai para o fim de semana no Japão em segundo lugar na classificação, depois de ter ficado em segundo na corrida da Austrália, afetada pela chuva, e de ter conseguido o quarto lugar na China, mas ele ainda acredita que a McLaren está "confortavelmente à frente" e será difícil de ser alcançada.

"Cada pista é um pouco diferente, mas, no momento, eles estão confortavelmente à frente", acrescentou o tetracampeão mundial. "Nunca diga nunca. Vamos para todas as corridas tentando tirar o melhor proveito do carro, mas, no momento, acho que mesmo que otimizemos nosso desempenho, isso não será suficiente. Mas continuamos trabalhando."

"Ainda estamos tentando obter o desempenho deste ano, mas é muito difícil dizer se será suficiente para vencer a McLaren, porque os outros também estão melhorando."

Reportagem adicional de Erwin Jaeggi

