Neste domingo, foram disputadas as 4 Horas de Spa-Francorchamps da European Le Mans Series, a quarta etapa da temporada 2024, após a abertura do campeonato em Barcelona e os eventos de Paul Ricard e Ímola, respectivamente. E quem venceu na geral foi o trio de Robert Kubica, no carro #14.

Junto aos companheiros Louis Deletraz e Jonny Edgar, o ex-F1 faturou o triunfo na Bélgica e, com isso, assume a liderança do torneio na classe LMP2, a principal, que é integralmente composta por modelos Oreca 7.

Concorrente de Kubica e cia na divisão, Felipe Drugovich teve bons momentos em seu stint a bordo do Vector #10, mas o carro perdeu ritmo no final e ele terminou em 10º no geral (veja resultado na tabela do Motorsport.com abaixo, na qual os brasileiros e suas equipes/companheiros aparecem em itálico).

1 AO by TF 14 J. Edgar L. Deletraz R. Kubica 95 4:01'28.729 2 Inter Europol Competition 43 S. Alvarez V. Lomko T. Dillmann 95 +1.100 4:01'29.829 1.100 3 IDEC SPORT 28 M. Siebert R. de Gerus J. Van Uitert 95 +32.436 4:02'01.165 31.336 4 Inter Europol Competition 34 O. Gray C. Novalak L. Ghiotto 95 +33.731 4:02'02.460 1.295 5 Cool Racing 37 L. Fluxá M. Jakobsen R. Miyata 95 +45.658 4:02'14.387 11.927 6 PANIS RACING 65 M. Maldonado C. Milesi A. Leclerc 95 +47.273 4:02'16.002 1.615 7 Iron Lynx - Proton 9 J. Ried M. Capietto M. Cairoli 95 +57.022 4:02'25.751 9.749 8 AF Corse 83 F. Perrodo M. Vaxiviere A. Rovera 95 +1'01.303 4:02'30.032 4.281 9 Proton Competition 77 G. Roda R. Binder B. Viscaal 95 +1'18.608 4:02'47.337 17.305 10 Vector Sport 10 R. Cullen S. Richelmi F. Drugovich 95 +1'25.528 4:02'54.257 6.920 11 Algarve Pro Racing Team 20 K. Lendoudis R. Bradley A. Quinn 95 +1'26.750 4:02'55.479 1.222 12 United Autosports 22 F. Ugran M. Sato B. Hanley 95 +1'29.917 4:02'58.646 3.167 13 NIELSEN RACING 24 J. Falb C. Noble Jr. N. Yelloly 95 +1'30.457 4:02'59.186 0.540 14 United Autosports 23 B. Garg F. Scherer P. di Resta 95 +1'32.574 4:03'01.303 2.117 15 DKR ENGINEERING 3 A. Latorre C. Bolukbasi L. Hörr 95 +1'43.810 4:03'12.539 11.236 16 United Autosports 21 D. Schneider A. Meyrick F. Albuquerque 95 +1'52.067 4:03'20.796 8.257 17 TEAM VIRAGE 19 T. Wells W. Boyd T. Vautier 95 +1'59.492 4:03'28.221 7.425 18 Cool Racing 47 C. Bennett F. Habsburg F. Vesti 95 +2'07.150 4:03'35.879 7.658 19 DUQUEINE TEAM 30 N. Koolen J. Simmenauer J. Allen 94 +1 Lap 4:01'39.837 1 Lap 20 NIELSEN RACING 27 D. Heinemeier Hansson N. Pino W. Stevens 94 +1 Lap 4:01'42.641 2.804 21 Algarve Pro Racing Team 25 M. Kaiser O. Caldwell A. Lynn 92 +3 Laps 4:01'38.377 2 Laps 22 Eurointernational 11 M. Bell A. Ali 91 +4 Laps 4:02'18.577 1 Lap 23 RACING SPIRIT OF LEMAN 31 J. Wolff J. Foubert A. Doquin 91 +4 Laps 4:02'33.494 14.917 24 Cool Racing 17 M. Cristovão C. Oltramare M. Espirito 91 +4 Laps 4:02'45.917 12.423 25 RLR Msport 15 M. Jensen N. Adcock G. Julien 91 +4 Laps 4:02'58.402 12.485 26 Ultimate Team 35 L. Rossi J. Lahaye M. Lahaye 91 +4 Laps 4:03'05.783 7.381 27 TEAM VIRAGE 8 J. Gerbi B. Pinheiro G. Henrion 91 +4 Laps 4:03'05.973 0.190 28 DKR ENGINEERING 4 A. Mattschull B. García W. Brichacek 91 +4 Laps 4:03'11.644 5.671 29 WTM BY RINALDI RACING 12 T. Kratz L. Weiss O. Tunjo 91 +4 Laps 4:03'18.294 6.650 30 Inter Europol Competition 88 A. Bukhantsov K. Askey P. Perino 91 +4 Laps 4:03'33.498 15.204 31 RLR Msport 5 J. Dayson D. Ali B. Voisin 90 +5 Laps 4:02'23.944 1 Lap 32 KESSEL RACING 57 T. Kimura E. Masson D. Serra 89 +6 Laps 4:03'30.522 1 Lap 33 GR Racing 86 M. Wainwright R. Pera D. Rigon 88 +7 Laps 4:01'50.323 1 Lap 34 AF Corse 51 C. Samani E. Collard N. Varrone 88 +7 Laps 4:02'17.723 27.400 35 RACING SPIRIT OF LEMAN 59 D. DeBoer C. Stevenson V. Hasse-Clot 88 +7 Laps 4:02'25.707 7.984 36 Grid Motorsport by TF 97 M. Berry L. Nicolas J. Adam 88 +7 Laps 4:02'53.745 28.038 37 Proton Competition 60 C. Schiavoni M. Cressoni J. Andlauer 87 +8 Laps 4:01'53.201 1 Lap dnf Richard Mille by TDS 29 R. Sales M. Beche G. Saucy 31 +64 Laps 1:34'04.804 56 Laps dnf Formula Racing 50 J. Laursen C. Laursen N. Nielsen 30 +65 Laps 1:34'03.147 1 Lap dnf IRON LYNX 63 H. Hamaguchi A. Jeffries A. Caldarelli 25 +70 Laps 1:16'22.537 5 Laps dnf Iron Dames 85 S. Bovy R. Frey M. Gatting 25 +70 Laps 1:16'27.223 4.686 dnf Spirit of Race 55 D. Cameron D. Perel M. Griffin 19 +76 Laps 55'57.768 6 Laps dnf JMW Motorsport 66 J. Hartshorne B. Tuck P. Keen 5 +90 Laps 12'13.528 14 Laps

Na classe LMP2 Pro-Am, que conta com Daniel Schneider, a vitória ficou com o trio #83 da AF Corse, com o carro #21 do brasileiro terminando a prova no 16º lugar geral, após bom stint do piloto do País no início da corrida. Na LMP3, sem nenhum 'brazuca', glória máxima para o #11 da EuroInternational.

De todo modo, a melhor notícia para o Brasil veio da classe LMGT3, na qual Daniel Serra, tricampeão da Stock Car e duas vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans nas categorias de GTs, venceu com a Ferrari 296 #57 da equipe Kessel, junto aos companheiros Takeshi Kimura e Esteban Masson. Veja como foi: