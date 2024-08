ELMS: Com pneu dechapado, Felipe Drugovich teve final de semana abaixo da expectativa

O Autódromo de Spa-Francorchamps, na Bélgica, foi palco no último final de semana para a 4ª etapa do European Le Mans Series (ELMS), que teve a participação do brasileiro Felipe Drugovich, piloto da equipe Vector Sport.

Ao contrário da etapa anterior, quando o campeão da Fórmula 2 em 2022 conquistou seu primeiro pódio na competição, esta rodada terminou com um resultado abaixo das expectativas.

“Não foi final de semana que esperávamos”, resumiu o piloto de Maringá, que divide a pilotagem do Oreca/Gibson com o irlandês Ryan Cullen e com o monegasco Stéphane Richelmi, nas provas de quatro horas de duração que compõem o calendário da temporada. “Faltou um pouco de performance na tomada de tempos e na corrida um pneu dechapado nos obrigou a fazer uma parada não programada”, explicou.

Após a tomada de tempos a Vector Sport fez algumas mudanças e o time partiu para a prova com expectativas de uma performance melhor, o que efetivamente aconteceu e permitiu que seus pilotos sempre lutassem por posições entre os quatro primeiros colocados.

Porém, um pneu dechapado obrigou o time a fazer uma parada extra e, mais tarde, um ‘splash and go’ para colocar combustível suficiente para que a Vector Sport pudesse chegar ao final da prova sem riscos de uma pane seca.

“Como paramos um pouco mais cedo do que o previsto para trocar os pneus, o combustível que tínhamos no tanque para o que seria nosso último ‘stint’ passou a não ser suficiente para chegarmos ao final da prova”, relembrou Drugovich, piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1. “Foi uma pena, pois logicamente esperávamos pelo menos repetir o pódio que havíamos conquistado em Ímola na etapa anterior”, finalizou.

Ao fim de 95 voltas pelos 7.004 metros de Spa-Francorchamps, a Vector Sport foi a 8ª colocada na LMP2, a principal divisão do European Le Mans Series, que terá sua próxima etapa no dia 29 de setembro, em Mugello, na Itália.

RAIO-X: Norris / McLaren VS Verstappen / RBR no DETALHE! Ferrari sob 'ATAQUE' e mais | Porsche e TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!