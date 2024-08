Neste sábado, foi realizado o quali para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, quarta etapa da temporada 2024 da European Le Mans Series. E os brasileiros Felipe Drugovich, Daniel Serra e Daniel Schneider, destaques do grid na Bélgica, confirmaram suas posições de largada para a corrida deste domingo.

Na classe LMP2, a principal do campeonato, Drugovich se classificou em sétimo com o carro #10 da equipe Vector, na qual tem Ryan Cullen e Stéphane Richelmi como companheiros. A pole ficou com Louis Delétraz, parceiro de Robert Kubica e Jonny Edgar no #14 da AO by TF. Veja o grid da categoria:

CLA Equipe # Pilotos voltas tempo INTERVALo 1 AO BY TF 14 J. Edgar L. Deletraz R. Kubica 7 2'01.253 2 PANIS RACING 65 M. Maldonado C. Milesi A. Leclerc 7 +0.407 2'01.660 0.407 3 INTER EUROPOL COMPETITION 43 S. Alvarez V. Lomko T. Dillmann 7 +0.412 2'01.665 0.005 4 COOL RACING 37 L. Fluxá M. Jakobsen R. Miyata 7 +0.811 2'02.064 0.399 5 ALGARVE PRO RACING TEAM 25 M. Kaiser O. Caldwell A. Lynn 7 +0.818 2'02.071 0.007 6 UNITED AUTOSPORTS 23 B. Garg F. Scherer P. di Resta 7 +0.861 2'02.114 0.043 7 VECTOR SPORT 10 R. Cullen S. Richelmi F. Drugovich 7 +0.931 2'02.184 0.070 8 IRON LYNX - PROTON 9 J. Ried M. Capietto M. Cairoli 7 +0.963 2'02.216 0.032 9 INTER EUROPOL COMPETITION 34 O. Gray C. Novalak L. Ghiotto 7 +0.984 2'02.237 0.021 10 IDEC SPORT 28 M. Siebert R. de Gerus J. Van Uitert 7 +1.226 2'02.479 0.242 11 NIELSEN RACING 27 D. Heinemeier Hansson N. Pino W. Stevens 7 +1.377 2'02.630 0.151 12 DUQUEINE TEAM 30 N. Koolen J. Simmenauer J. Allen 8 +1.626 2'02.879 0.249 13 UNITED AUTOSPORTS 22 F. Ugran M. Sato B. Hanley 3 +6.178 2'07.431 4.552 14 COOL RACING 47 C. Bennett F. Habsburg F. Vesti 4 +13.670 2'14.923 7.492

Na classe LMP2 Pro-Am, Schneider conquistou a quinta posição do grid, no qual alinhará com o carro #21 da United Autosports, tendo Filipe Albuquerque e Andy Meyrick na composição do trio. O Motorsport.com mostra abaixo a ordem inicial da categoria:

1 RICHARD MILLE BY TDS 29 R. Sales M. Beche G. Saucy 7 2'04.537 202.465 2 PROTON COMPETITION 77 G. Roda R. Binder B. Viscaal 7 +0.033 2'04.570 0.033 202.411 3 NIELSEN RACING 24 J. Falb C. Noble Jr. N. Yelloly 8 +0.133 2'04.670 0.100 202.249 4 AF CORSE 83 F. Perrodo M. Vaxiviere A. Rovera 7 +0.499 2'05.036 0.366 201.657 5 UNITED AUTOSPORTS 21 D. Schneider A. Meyrick F. Albuquerque 7 +1.183 2'05.720 0.684 200.559 6 TEAM VIRAGE 19 T. Wells W. Boyd T. Vautier 7 +1.374 2'05.911 0.191 200.255 7 ALGARVE PRO RACING TEAM 20 K. Lendoudis R. Bradley A. Quinn 7 +4.590 2'09.127 3.216 195.268 8 DKR ENGINEERING 3 A. Latorre C. Bolukbasi L. Hörr 7 +5.656 2'10.193 1.066 193.669

Na classe LMGT3, de Serra, o tricampeão da Stock Car viu o companheiro Takeshi Kimura ficar com a sexta colocação -- o outro piloto da Ferrari 296 GT3 #57 da Kessel é Esteban Masson. Confira o grid da LMGT3:

1 IRON LYNX 63 H. Hamaguchi A. Jeffries A. Caldarelli 6 2'17.873 182.881 2 FORMULA RACING 50 J. Laursen C. Laursen N. Nielsen 6 +1.043 2'18.916 1.043 181.508 3 GRID MOTORSPORT BY TF 97 M. Berry L. Nicolas J. Adam 6 +1.223 2'19.096 0.180 181.273 4 SPIRIT OF RACE 55 D. Cameron D. Perel M. Griffin 6 +1.373 2'19.246 0.150 181.078 5 IRON DAMES 85 S. Bovy R. Frey M. Gatting 4 +1.635 2'19.508 0.262 180.738 6 KESSEL RACING 57 T. Kimura E. Masson D. Serra 7 +1.807 2'19.680 0.172 180.515 7 RACING SPIRIT OF LEMAN 59 D. DeBoer C. Stevenson V. Hasse-Clot 7 +1.856 2'19.729 0.049 180.452 8 AF CORSE 51 C. Samani E. Collard N. Varrone 6 +2.374 2'20.247 0.518 179.785 9 GR RACING 86 M. Wainwright R. Pera D. Rigon 6 +2.607 2'20.480 0.233 179.487 10 PROTON COMPETITION 60 C. Schiavoni M. Cressoni J. Andlauer 6 +4.284 2'22.157 1.677 177.370 11 JMW MOTORSPORT 66 J. Hartshorne B. Tuck P. Keen 6 +8.005 2'25.878 3.721 172.845

Na classe LMP3, que não tem brasileiros, a pole position ficou com o trio do carro #15 da RLR, pilotado por Gaël Julien, Michael Jensen e Nick Adcock. O Motorsport.com te mostra abaixo todo o grid da categoria:

1 RLR MSPORT 15 M. Jensen N. Adcock G. Julien 7 2'11.847 191.239 2 COOL RACING 17 M. Cristovão C. Oltramare M. Espirito 5 +0.040 2'11.887 0.040 191.181 3 INTER EUROPOL COMPETITION 88 A. Bukhantsov K. Askey P. Perino 6 +0.214 2'12.061 0.174 190.929 4 TEAM VIRAGE 8 J. Gerbi B. Pinheiro G. Henrion 7 +0.233 2'12.080 0.019 190.902 5 WTM BY RINALDI RACING 12 T. Kratz L. Weiss O. Tunjo 7 +0.412 2'12.259 0.179 190.644 6 ULTIMATE TEAM 35 L. Rossi J. Lahaye M. Lahaye 7 +0.758 2'12.605 0.346 190.146 7 EUROINTERNATIONAL 11 M. Bell A. Ali 7 +1.011 2'12.858 0.253 189.784 8 RLR MSPORT 5 J. Dayson D. Ali B. Voisin 8 +1.466 2'13.313 0.455 189.136 9 RACING SPIRIT OF LEMAN 31 J. Wolff J. Foubert A. Doquin 8 +1.522 2'13.369 0.056 189.057 10 DKR ENGINEERING 4 A. Mattschull B. García W. Brichacek 0

