Depois de conquistar seu primeiro pódio no European Le Mans Series (ELMS) no mês passado em Ímola, na Itália, Felipe Drugovich tem um novo desafio neste final de semana em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Campeão da Fórmula 2 em 2022 e atual piloto de testes e de desenvolvimento da Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense volta a competir em provas de longa duração pela equipe Vector Sport no Oreca / Gibson com que foi o 2º colocado na 3ª etapa, em julho.

Assim como nas três etapas anteriores, o paranaense de Maringá dividirá a pilotagem com o irlandês Ryan Cullen e com o monegasco Stéphane Richelmi na prova com quatro horas de duração.

“Spa é uma das minhas pistas preferidas e é um lugar onde todos os pilotos gostam de competir. É sempre muito divertido guiar aqui”, ressalta Drugovich.

Em Ímola, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, a Vector Sport mostrou ume evolução muito significativa, a ponto de conquistar seu melhor resultado da temporada. “Temos que manter a performance da corrida passada e tentar melhorar ainda mais”, aposta Felipe Drugovich. “Ainda falta um pouquinho, mas estamos chegando lá”, emendou.

De alta velocidade, maior que em Ímola, Spa-Francorchamps exigirá um estudo melhor do Oreca / Gibson da Vector Sport. “Deveremos usar uma carga aerodinâmica menor que na Itália e continuar conhecendo o carro”, garante Felipe Drugovich. “Estamos muito animados para o final de semana”, finalizou.

A programação da 4ª etapa do European Le Mans Series prevê dois treinos livres na sexta-feira, um terceiro treino e a tomada de tempos no sábado e a corrida no domingo, a partir das 6h30 (horário de Brasília). A tomada de tempos e a prova terão transmissão ao vivo no canal Motorsport Brasil no YouTube.

