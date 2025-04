Preparados para mais uma madrugada de sessões da Fórmula 1? Agora, os pilotos vão correr na tradicional pista de Suzuka para o TL3 e para a classificação definidora do grid de largada da terceira corrida do ano. A questão que fica: será que a McLaren vai continuar sendo a clara favorita na etapa nipônica?

Depois de passar pela bateria dupla de corridas no GP da China, com a primeira sprint do ano, o campeonato vai ganhando um formato mais claro, com Lando Norris na liderança, mas Max Verstappen se aproximando rapidamente.

Norris conta com 44 pontos, oito à frente de Verstappen, que tem George Russell e Oscar Piastri na cola. O novato italiano da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, é quem fecha o top 5, com 22 pontos.

No embate entre os construtores, a McLaren lidera com 78 pontos, seguida pela Mercedes, com 57, e pela Red Bull, com apenas 36. Importante lembrar que os dois carros da Ferrari foram desclassificados no GP da China.

Para acompanhar todas as ações de pista, a corrida irá ao ar na Band TV, Bandsports e Bandplay, mas também estarão disponíveis no aplicativo de streaming da categoria, o F1TV.

Previsão do tempo

O terceiro treino livre acontece às 11h30 no horário local. A temperatura, no momento da sessão, está prevista para 14°, sem chance de chuvas mas bastante nublado, de acordo com o Weather.com.

Já nos treinos classificatórios, às 15h no fuso do Japão, a temperatura sobe para 15°, também sem possiblidade de precipitação e continuando com céu fechado. A umidade será alta, de 57%.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Sessões de sexta-feira e sábado estão em negrito e itálico.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 03h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 23h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 03h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 02h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 17h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 06h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

