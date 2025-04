A chuva foi embora sem cair no autódromo, e a Porsche Cup Brasil encerrou a sexta-feira no Velocitta com o treino livre único da classe Sprint Challenge. Em uma sessão bastante movimentada, os pilotos da subdivisão Sport comandaram o show, com Lucas Locatelli sendo o mais rápido, seguido de Cecília Rabelo.

Locatelli, além de liderar pela sua subdivisão, também ficou à frente na geral da classe. Entre os Rookies, a ponta ficou com Daniel Neumann, em quinto.

Locatelli terminou a sessão com 01min31s051, 0s398 à frente de Cecília. Sadak Leite, da divisão geral da Challenge, foi o terceiro, a 0s505. José Moura Neto e Neumann completaram o top 5, com o piloto do carro #21 sendo o mais rápido entre os rookies, a 0s651 do melhor tempo.

A Porsche Cup volta à pista do Velocitta no sábado para o segundo dia de atividades da etapa. Às 9h acontece a classificação das classes Carrera Cup e Sprint Challenge. As classes fazem suas primeiras corridas a partir 13h30, todas com transmissão da Motorsport.tv Brasil. O dia fecha com o quali da Sprint Trophy, às 17h30.

Confira o resultado do TL1 da Porsche Sprint Challenge no Velocitta:

1 - Lucas Locatelli (Sprint Challenge Sport)

2 - Cecilia Rabelo (Sprint Challenge Sport)

3 - Sadak Leite (Sprint Challenge)

4 - José Moura Neto (Sprint Challenge Sport)

5 - Daniel Neumann (Sprint Challenge Rookie)

6 - Matheus Roque (Sprint Challenge Sport)

7 - Caio Chaves (Sprint Challenge)

8 - Leonardo Herrmann (Sprint Challenge)

9 - George Filho (Sprint Challenge Sport)

10 - Claudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

11 - Fernando Arruda (Sprint Challenge Rookie)

12 - Gerson Campos (Sprint Challenge)

13 - William Araujo (Sprint Challenge Rookie)

14 - Caio Castro (Sprint Challenge)

15 - Mario Delara (Sprint Challenge Sport)

16 - Claudio Simão (Sprint Challenge Rookie)

17 - Luiz Souza (Sprint Challenge Sport)

18 - Rafa Brocchi (Sprint Challenge Rookie)

19 - Raphael Bernardes (Sprint Challenge Rookie)

20 - Andre Gaidzinski (Sprint Challenge Sport)

21 - Ricardo Zylberman (Sprint Challenge Rookie)

