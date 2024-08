A European Le Mans Series está de volta! Um mês e meio após a passagem por Ímola, a categoria volta a acelerar neste final de semana com as 4 Horas de Spa-Francorchamps, quarta etapa da temporada 2024, que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil!

As atividades começam a partir da sexta-feira no mítico circuito belga, com duas sessões de treinos livres, e mais uma na madrugada de sábado.

A Motorsport.tv Brasil transmite a classificação, a partir das 09h do sábado, horário de Brasília, definindo o grid para a prova do domingo, com largada marcada para 06h30, que você acompanha ao vivo no YouTube!

O grid terá um desfalque entre os brasileiros. Com presença confirmada na disputa do Sertões, Nelsinho Piquet não acompanha a Team Virage neste fim de semana.

Na classe principal, a LMP2, temos Felipe Drugovich na Vector Sport ao lado do irlandês Ryan Cullen e do monegasco Stéphani Richelmi. Já na LMP2 Pro-Am, Daniel Schneider corre pela United Autosports. O trio do carro #21 do brasileiro, porém, vem com uma alteração: enquanto o britânico Andy Meyrick segue, Oliver Jarvis sai para a entrada do português Filipe Albuquerque.

Enquanto na LMP3 não temos nenhum brasileiro, Daniel Serra é o nosso único representante na LMGT3. Ele corrre pela Kessel Racing com o francês Esteban Masson e o japonês Takeshi Kimura.

Confira a programação das 4h de Spa-Francorchamps da ELMS:

ELMS Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h00 - Treino Livre 2 (Pilotos Bronze) Sexta-feira 09h55 - Treino Livre 3 Sábado 05h15 - Classificação Sábado 09h00 Motorsport.tv Brasil Corrida (4h de duração) Domingo 06h30 Motorsport.tv Brasil

