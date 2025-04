"Um erro de julgamento" levou ao grave acidente envolvendo Jack Doohan, de acordo com o chefe da Alpine na Fórmula 1, Oliver Oakes. Doohan bateu na curva 1 depois de apenas quatro voltas na segunda sessão de treinos livres para o GP do Japão. Ele próprio não sofreu ferimentos, mas o Alpine A525 ficou muito danificado.

Oakes está "aliviado e feliz pelo fato de Jack ter conseguido sair do carro após o incidente e estar bem". Mas é improvável que o acidente de Doohan tenha lhe rendido qualquer simpatia na Alpine. O conselheiro da equipe, Flavio Briatore, já havia ameaçado, antes do início da temporada, que observaria o australiano em cada curva e o substituiria, se necessário.

De acordo com o campeão de 1997, Jacques Villeneuve, essa pressão é "problema de Doohan": "Ele sabia, mesmo antes da primeira corrida, que provavelmente não terminaria a temporada. Franco Colapinto já está esperando", disse Villeneuve à Sky.

Essa situação agora se faz sentir na pista: "Seu estilo de pilotagem demonstrou desespero porque ele teve que provar que é pelo menos melhor do que Pierre Gasly para ser mantido. E quando um piloto está em uma situação psicológica como essa, ele não dirige mais naturalmente e pequenos erros aparecem."

Como o acidente aconteceu exatamente

Mas o que exatamente aconteceu com Doohan na curva 1? Anthony Davidson, ex-piloto de Fórmula 1 , analisou na Sky: "Ele deixou o DRS aberto. É uma daquelas curvas em que o piloto precisa fechar o DRS manualmente, mas a asa traseira não se fechou antes de ele entrar na curva. E isso explica por que o carro rodou tão violentamente."

Com a asa traseira aberta, Doohan não tinha o 'downforce' necessário para entrar na curva 1. "Portanto, não foi porque o carro bateu no chão, mas simplesmente porque ele perdeu downforce na traseira devido à asa traseira aberta", diz Davidson. Isso foi "lamentável" para Doohan, "mas ele aprenderá com isso".

O próprio Doohan promete isso. Ele fala de um "forte impacto" e que o acidente "o pegou de surpresa".

Afinal de contas, o piloto australiano não tem muita experiência em um carro de F1 em Suzuka: ele está competindo no GP do Japão pela primeira vez e não participou da primeira sessão de treinos livres porque a Alpine colocou Ryo Hirakawa, piloto reserva do time francês, no carro de Doohan, que, por causa disso, perdeu muitas voltas de treino.

