Nelson Piquet Jr disputará o European Le Mans pela equipe Virage

Nelson Piquet Jr disputará o European Le Mans Series que começa no dia 14 de abril, em Barcelona. O primeiro campeão mundial da Fórmula E defenderá as cores da Virage Group a bordo de um protótipo ORECA 07 da classe LMP2, número 19.

Piquet Jr terá como companheiros os pilotos Tony Wells, do Reino Unido, campeão da Le Mans Series em 2021 e Matt Bell, piloto do Reino Unido com sucesso em competições de LMP3, GT, IMSA, LMP2 e que competiu as 24h de Le Mans em 2023.

O brasileiro disputará a competição pelo segundo ano consecutivo, neste final de semana acontecem os testes de pré-temporada, em Barcelona, mas Piquet só inicia suas atividades com a equipe na semana que vem, na primeira etapa, por compromissos na Porsche Cup.

Em 2023 Piquet defendeu a United Autosports e conquistou um pódio na etapa de Spa-Francorchamps, na Bélgica. A oportunidade de competir novamente no certame europeu surgiu da necessidade da equipe Virage de ter um piloto experiente para ajudar a desenvolver o carro.

Piquet que não tinha planos de competir na Europa em 2024, mas aceitou o desafio na próxima semana iniciará sua jornada na nova equipe.

A Virage Group começou Julien Gerb e Philippe Gautheron como uma Academia de corridas. Pilotos que chegaram na Fórmula 1 como Sergio Perez, Vitaly Petrov, Charles Pic, Giedo van der Garde e Rio Haryanto passaram pela estrutura do time.

Em 2018, a academia de pilotos também se tornou uma equipe que competia na classe LMP3, conquistando o título da campeões da Ultimate Cup em 2020, 2021 e 2023. A Virage também venceu a Le Mans Cup em 2023 e Ligier European Series em 2022 e 2023.

Com isso Nelsinho Piquet disputa três certames na temporada, a Stock Car Pro Series, Porsche Cup Endurance e European Le Mans Series.

“Muito feliz em poder participar temporada da ELMS com a equipe Virage. A equipe estava em busca de um piloto experiente e a possibilidade de competir por eles surgiu. Não estava nos planos correr na Europa, mas estou muito animado em iniciar o campeonato pela equipe Virage e espero que tenhamos sucesso em Barcelona.”

