O chefe da equipe Proton Huber Competition, Gerhard Freundorfer, morreu nesta terça-feira, após um acidente em Barcelona, antes da corrida da Michelin Le Mans Cup, evento suporte da European Le Mans Series (ELMS), categoria disputada pelos brasileiros Felipe Drugovich e Nelsinho Piquet.

Em meio aos preparativos para a rodada de abertura da temporada, Freundorfer se envolveu em um incidente fatal com um dos caminhões Proton Huber no paddock do Circuito de Barcelona-Catalunha. Embora a equipe médica do circuito tenha conseguido atendê-lo rapidamente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Nenhuma informação adicional foi divulgada pela Le Mans Cup, Barcelona ou European Le Mans Series, que realiza seu primeiro evento de 2024 na pista espanhola neste fim de semana.

“Em nome do Circuito, lamentamos profundamente este acidente e gostaríamos de estender as nossas mais profundas condolências à família de Gerhard, aos amigos e a todo o paddock da European Le Mans Series”, disse Josep Lluís Santamaría, diretor-gerente do Circuito de Barcelona-Catalunha.

Pierre Fillon, presidente do Automobile Club de l’Ouest, acrescentou:“Esta manhã acordamos com a notícia da morte de Gerhard Freundorfer, que entristeceu todos os envolvidos nas corridas de endurance."

Frédéric Lequien, CEO da Le Mans Endurance Management, acrescentou: “Em nome de toda a família de enduro, gostaria de estender todas as nossas mais profundas condolências à família de Gerhard Freundorfer, especialmente à sua esposa Karola, e à equipa Proton Huber Competition. Este é um dia muito triste para a família Endurance.”

“Gerhard era um membro da família do endurance e todos sentirão muita falta dele. Desejo estender as condolências de todos da ACO à família e amigos de Gerhard.”

Proton Huber inscreveu um único Porsche 911 GT3 R para Jorg Dreiso e Manuel Lauck na classe GT3 para a Le Mans Cup de 2024. Uma joint venture entre as equipes de mesmo nome do piloto/proprietário da equipe do Campeonato Mundial de Endurance, Christian Ried, e do veterano chefe da equipe, Christopher Huber, a operação com sede na Alemanha foi lançada no início deste ano para competir nas séries monomarca da Porsche.

A colaboração acabou sendo estendida a outras categorias, incluindo a Le Mans Cup, apoiada pela Michelin, que acontece a maior parte de suas seis rodadas como parte do projeto de apoio ao ELMS. A série também hospeda duas corridas de 55 minutos na eliminatória das 24 Horas de Le Mans no Circuito de la Sarthe todos os anos.

SAINZ NA ASTON? Alonso ESNOBA Mercedes, Lewis SE IRRITA, Toto PROMETE ANÚNCIO! F1 pós-Japão, Porsche

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Quartararo acertou ao ficar na Yamaha ou Aprilia valia aposta? PÓDIO CAST #5

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja como foram as corridas de domingo da Porsche Cup no Velocitta:

.